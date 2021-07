El Lobo se mide con el Rojo en Avellaneda

Para cerrar la cuarta semana de entrenamientos en esta pretemporada, el Lobo volverá a jugar un amistoso y ahora será el turno de enfrentar a Independiente de Avellaneda a partir de las 10 en el Estadio Libertadores de América. Habrá un encuentro para titulares y otro para suplentes que constarán de dos tiempos de 35 minutos cada uno, a comparación de lo sucedido con Banfield la semana pasada serán cinco minuto más por tiempo con el objetivo de ir sumando rodaje.



Leandro Martini y Mariano Messera no modificarían mucho los equipos respecto a lo que se planteó el sábado pasado en el Florencio Sola aunque de mínima habrá un cambio por equipo debido al desgarro en el aductor para Johan Carbonero y la molestia muscular en uno de sus cuádriceps para Lautaro Chávez.



El Pulga Rodríguez es muy probable que no tenga minutos y siga con los entrenamientos para la puesta a punto desde lo físico, mientras que Brahian Alemán y Matías Pérez García volverían a ser parte de los convocados tras el pedido de disculpas por lo sucedido con los juveniles. Habían sido apartados del plantel antes del amistoso con Banfield y volvieron a entrenar junto al resto de los futbolistas este martes.



En los últimos días Maximiliano Coronel sufrió una molestia en el sóleo izquierdo, donde tuvo un desgarro a principios de este año, por lo que estuvo entrenando diferenciado aunque podría tener algunos minutos en la mañana de hoy ya que en el Florencio Sola no tuvo minutos por esta misma cuestión. El segundo equipo tendrá mucha presencia de jugadores juveniles tanto de arranque como en los cambios que se harán durante los 70 minutos.