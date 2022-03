El Lobo tendrá una jornada de doble turno

Con el objetivo de seguir trabajando en lo que será un duro encuentro el domingo por la tarde en el Monumental frente a River Plate, el Lobo hoy se entrenará en doble turno para cortar esta semana donde deberá corregir muchas cuestiones después de lo que fueron los últimos tres partidos del equipo. Esto se debe a que de los últimos 9 puntos en juego, solo pudo conseguir uno por el empate contra Argentinos Juniors el último viernes. Por eso, Néstor Gorosito comienza a pensar en lo que será el probable 11 y por ahora se avizoran algunos cambios para el próximo fin de semana.

En primer lugar, como se esperaba, Germán Guiffrey volvería a ser titular aunque es opción en dos variantes, tanto de lateral izquierdo como de central aunque ayer fue probado en la banda, ingresando por Nicolás Colazo. De esta manera, el resto de la defensa podría seguir igual o que finalmente el entrerriano también sea probado en la zaga por Guillermo Fratta, quien también ha bajado su rendimiento en el inicio de esta Copa de la Liga Profesional. Además de esta posible modificación, Pipo tiene un cambio obligado porque Brahian Alemán fue expulsado.

De esta manera, ayer en primera instancia el que ingresó por el uruguayo fue el juvenil Tomás Muro, quien a pesar de que suele jugar en el medio, tanto en la pretemporada como el último encuentro frente al Bicho, donde entró desde el banco, jugó como volante por derecha. Esto le abre otra opción a Gorosito donde Muro puede reemplazar a Alemán de enganche y que Ramón Sosa siga como volante o intercambian posiciones y que el paraguayo juegue más libre y cerca de Cristian Tarragona.

El plantel Tripero se estará entrenando hasta el sábado por lo que el técnico todavía tiene más prácticas para ir probando fichas tratando de encontrar el 11 ideal. Por eso mismo, hoy por la mañana habrá doble turno donde los futbolistas se dividirán en dos: a las 9 habrá un amistoso contra Cambaceres para los jugadores que son suplentes o vienen sumando pocos minutos y así Pipo los puede observar contra un rival, mientras que por la tarde, a las 16:30, el resto tendrá una práctica normal para seguir con el curso de la semana.

El objetivo del encuentro es que muchos futbolistas se midan contra un equipo y allí encuentren ritmo de competencia como así también puedan ganarse un lugar para el futuro, en especial para el enfrentamiento contra el Millonario en Núñez.

¿Cómo sigue la semana del Tripero?

Mientras se transita el doble turno de hoy, que será el tercer día de entrenamientos en la semana de Gimnasia, el plantel Tripero ya tiene todo definido de aquí al sábado donde tendrá la última jornada en Estancia Chica para luego quedar concentrado de cara al partido contra River. Mañana y viernes el equipo se entrenará a partir de las 9:30 mientras que el sábado la práctica será a la tarde para después definir los 23 convocados.

Vale destacar que el viernes a las 11:30 habrá conferencia de prensa de Néstor Gorosito en la previa al partido del domingo.

Miércoles: doble turno de trabajo. A las 9, amistoso con Cambaceres en Estancia Chica. A las 16:30, entrenamiento en Estancia Chica.

Jueves: 9:30 en Estancia Chica.

Viernes: 9:30 en Estancia Chica. A las 11:30, conferencia de prensa de Pipo Gorosito.

Sábado: por la tarde entrenamiento y concentración.

Va a Núñez con el objetivo de romper la racha

Este domingo Gimnasia no solo visitará al mejor equipo del fútbol argentino y sudamericano en los últimos años, sino que también irá a un estadio donde no gana desde hace más de una década. Esto sucede porque el Lobo no se trae tres puntos del Monumental desde el Apertura 2005 donde ganó

3-1 en aquel memorable torneo con Pedro Troglio al mando donde peleó hasta el final contra Boca.

Aquel 27 de noviembre Lucas Lobos y un doblete de Gonzalo Vargas fueron los tantos para ganar en una tarde soleada y soñada para el Albiazul. Lo curioso es que meses antes, en el Clausura del mismo año, había ganado por 2-1 con goles de Vargas y un inolvidable gol del Coco San Esteban de tiro libre.

Desde el 2005 a la fecha, jugó 8 partidos más en Núñez donde los locales ganaron 5 e igualaron los 3 restantes.