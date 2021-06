El Lobo tiene su primera prueba en el Sur

En el final de la tercera semana de entrenamientos en esta pretemporada que está transitando el Lobo, el plantel comandado por Leandro Martini y Mariano Messera tendrá su primer partido amistoso a partir de las 10 contra Banfield en el Florencio Sola.

Habrá un partido para titulares y otro para suplentes que tendrán dos tiempos de 30 minutos cada uno, por lo que la mayoría de los jugadores van a tener rodaje con el objetivo de empezar a ganar ritmo futbolístico.



De esta manera, con este amistoso el Lobo le va a poner punto final a la tercera semana y justamente esta fue la más dura de ellas, ya que el plantel tuvo doble turno de lunes a viernes como así también por primera vez hubo concentración, lo cual no venía sucediendo en las dos semanas anteriores. Con respecto a los equipos, es muy probable que el 11 inicial que salga al inicio tenga en sus filas a Lucas Licht debido a que Matías Melluso está expulsado y no podrá estar en la primera fecha del torneo.



Luego hay una duda en la zaga central entre Guillermo Fratta y Maximiliano Coronel porque en las prácticas de fútbol que hubo en Estancia Chica fueron rotando entre los dos, mientras que Nicolás Colazo no tiene asegurada su presencia en el primer equipo. El conjunto inicial podría ser: Rey; Morales, Coronel, Guiffrey, Licht; Mancilla, Cecchini; Alemán, Miranda, Carbonero, y Contín.



A pesar de esto, el cuerpo técnico piensa más allá de titulares y suplentes y se quiere enfocar en la actuación de cada uno y analizar cómo están en esta primera prueba. Teniendo en consideración el corto plantel con el que cuenta el Mens Sana ahora, los tres amistosos serán muy importantes para Martini y Messera. Los otros nombres que podrían estar en el equipo suplente serían: Insfrán; Martínez/Barros Schelotto, Fratta, Areco, Melluso; Miramón, Miranda; Ramírez, Pérez García, Colazo, y Cocimano. Aunque también estarán Ivo Mammini, Maximiliano Comba, Agustín Ramírez, Antonio Napolitano, Tomás Durso y otros juveniles más.

Buscan alternativas por Vega



Las negociaciones por Cristian Vega cada vez se enfrían más y cada hora que pasa se aleja un poco más del Tripero. Desde La Plata afirman que la oferta está hecha y que es la mejor pero que la dirigencia de Central Córdoba desde el día uno no está dispuesta a reforzar a un rival directo para los promedios y que en la lucha se sumó Independiente, mientras que desde Santiago del Estero afirman que no hubo una nueva comunicación desde el Lobo.



Lo cierto es que sorpresivamente en calle 4 buscan otras alternativas en el puesto aunque esta novela seguramente tenga un capítulo más en este fin de semana porque el Kily quiere buscar nuevos caminos. A pesar de esto, en el amistoso de hoy será tenido en cuenta por el Sapito Coleoni.

Salinas se cansó de esperar

Como viene anticipando el diario Hoy, el nombre de Rodrigo Salinas está en la órbita de Gimnasia desde que terminó el torneo pero por diferentes cuestiones se tardó bastante en avanzar por negociaciones formales. A pesar de esto, y en medio de un mercado de pases un tanto escaso, en los últimos días comenzaron las primeras charlas pero desde el Lobo primero querían incorporar a Cristian Vega y un delantero titular para luego anunciar al ex Villa San Carlos.



Lo cierto es que esto no sucedió, las conversaciones se fueron dilatando y Salinas se cansó de esperar, por lo que decidió empezar a escuchar otras ofertas debido a que está libre desde hace varios meses. Por eso mismo, el Potro definirá su futuro a la brevedad, pero a pesar que su sueño era vestir la camiseta Albiazul todo parece indicar que será muy difícil salvo un cambio trascendental por parte de los dirigentes Triperos.



Además de esto, el Pulga Rodríguez sigue sin definir dónde jugará ya que en Tucumán le enviaron los papeles pero al momento de firmar no hubo más respuestas del delantero tucumano.