El Lobo va por el batacazo en el Bosque

En la mañana de ayer y antes de que los convocados vayan a la concentración, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa palpitando lo que será el duelo de esta noche contra Boca Juniors en el Bosque con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, como así también habló sobre su futuro y le salió al cruce al Profe Córdoba respecto a las lesiones que sufrieron varios futbolistas en el último tiempo.

En cuanto al 11, el entrenador confirmó los ingresos de Eric Ramírez y Benjamín Domínguez por Tomás Muro y Alexis Steimbach: “Los 11 serán Rey; Enrique, Morales, Piris, Colazo; Sosa, Cardozo, Alemán, Benja Domínguez; Ramírez y Soldano. Necesitamos volver al equipo de antes. El otro día mejoramos, tuvimos muchas chances pero sabemos que tenemos que seguir así”.

Además, agregó: “Buscaremos ser un equipo que presiona e intenta jugar, es una linda chance la que tenemos mañana para ganar y seguir con esperanzas”.

Pipo sabe que es una de las últimas chances que tiene el Tripero para seguir peleando por el torneo, como así también estar cada vez más cerca del objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y esto comentó en cuanto al enfrentamiento contra el Xeneize: “La idea no es esperar lo que hace Boca, sino seguir con nuestra idea de ganar donde sea. Queremos ser un equipo agresivo y venimos trabajándolo mucho. Es el partido soñado el de mañana con estadio lleno y definiendo un montón de cosas. No vamos a variar lo que solemos hacer casi siempre, queremos cuidarnos de las virtudes que tiene ellos obviamente pero nos tenemos que focalizar en nosotros y lo que podemos explotar”.

El DT albiazul también se tomó un tiempo para hablar respecto a la renovación, que podría tener buenas noticias en la brevedad: “Las charlas se fueron dilatando y yo le quiero dar un corte definitivo lo antes posible. Ya dejé en claro que me quiero quedar pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queremos para el futuro. Sabemos que es difícil si no hay ventas en el fútbol argentino y que es necesaria, pero creemos que varios de los chicos se tienen que quedar a seguir creciendo. Eso no hay que desarmarlo”.

Por último, Gorosito salió al cruce contra el Profe Córdoba tras las columnas del entrenador en diario Hoy con respecto a las lesiones en el Lobo: “Volvemos a tener una racha adversa con lesiones, y graves. No hay explicaciones, el otro día leía al Profe Córdoba que había soluciones, pero es todo sanata. Me extraña que lo diga alguien que sabe mucho. El que no entiende nada lee eso y piensa que nosotros no sabemos nada. No hay ninguna solución, él seguramen­te estuvo en varios clubes y también tuvo lesionados”.