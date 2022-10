El Lobo va por la ilusión de la Copa

Apartir de las 15, el Lobo jugará en el Bosque frente a Argentinos Juniors por la fecha 24 de la Liga Profesional. El equipo albiazul buscará volver al triunfo en un partido más que clave para la clasificación a la Copa Libertadores.

Gimnasia por ahora mantiene ese último cupo en la tabla anual pero el equipo de La Paternal es su perseguidor más cercano, a un punto. Además, se sumaron Newell’s y Huracán a la lucha para jugar el torneo continental más importante ya que están a dos unidades.

Por este motivo, Néstor Gorosito sabe que una victoria lo puede dejar a un paso de la clasificación al torneo y como anticipó el diario Hoy en la jornada de ayer, habrá cambios de esquema y cuatro modificaciones respecto al equipo que viene de perder con San Lorenzo. Con un 5-3-2, Matías Melluso ingresará por Nicolás Colazo, Óscar Piris por Eric Ramírez para formar la línea de cinco defensores, y en la mitad de cancha entrarán Tomás Muro y Alan Lescano por Benjamín Domínguez y Brahian Alemán, que quedó afuera por la lesión y apunta al partido contra Boca.

Luego del entrenamiento matutino de ayer, el técnico habló en conferencia donde, además de este duelo, declaró que su continuidad está muy cerca de concretarse para ampliar el vínculo y admitió que tuvo algunos pedidos especiales como incorporaciones y las continuidades de Ramón Sosa y Agustín Cardozo.

Por el lado del Bicho, viene de empates consecutivos contra Huracán y Godoy Cruz, por lo que no pudo aprovechar y pasar al Mens Sana en la tabla anual, pero los de Gabriel Milito saben que se juegan a todo o nada en la tarde de hoy. Por eso mismo, el entrenador que nunca perdió frente a Gimnasia con los tres conjuntos que dirigió tiene pensado repetir el mismo equipo que igualó en Mendoza.

“Tenemos que ganar para conseguir el envión que necesitamos”

Ayer por la mañana y tras la última práctica, Néstor Gorosito habló en conferencia, donde se volvió a quejar del poco descanso entre el partido de Argentinos y Boca Juniors, como así también de la importancia de estos encuentros. Respecto al enfrentamiento de hoy, el DT dijo: “Alemán no va a jugar, lo vamos a guardar para el partido con Boca. Si no, no va a llegar. El equipo todavía no lo tenemos confirmado”.

Además, agregó: “Vamos a enfrentar los dos partidos con la misma actitud, tenemos que ganar para conseguir el envión que necesitamos de cara a lo que nos queda”.

Por último, Pipo volvió a la carga contra la organización del fútbol argentino: “Es una locura lo que nos hicieron de jugar dos partidos sin descanso. Nos jugamos la clasificación a la Copa, matemáticamente hablando tenemos chances de ir por el título, no pueden hacer esto. Es una locura”, concluyó.