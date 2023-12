El Millonario y el Canalla definen el campeón del 2023

River Plate y Rosario Central se medirán hoy en Santiago del Estero por el Trofeo de Campeones del fútbol argentino.

El partido, que se jugará en el estadio Mario de Ciudades, dará comienzo a las 21, tendrá el arbitraje de Facundo Tello, y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Si el trofeo no tiene ganador al final de los 90 minutos reglamentarios, se definirá en una prórroga de media hora o en tanda de penales, de ser necesario.

Los dirigidos por Martín Demichelis llegan a este partido tras conquistar en la primera mitad del año el título de la Liga Profesional. En lo que respecta a su último partido oficial, justamente fueron derrotados por Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga.

En tanto, el conjunto rosarino se ilusiona con conseguir otra estrella más, tras haberse coronado en la Copa de la Liga al vencer 1-0 a Platense en la final del último fin de semana.

La particularidad del cruce entre ambos equipos es que los Millonarios no vencen a los Canallas hace cinco partidos, desde aquella victoria 3-0 por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2021. Demichelis dispondría de un once muy similar al que cayó por penales en la semifinal de la Copa de la Liga justamente ante Central. La gran novedad es que el entrenador analiza el posible ingreso de Claudio Echeverri en el medio. Para eso, saldría Ezequiel Barco o uno de los de arriba. Por su parte, el equipo de Russo buscará prolongar el buen año ante River, contra quien hasta ahora no perdió.