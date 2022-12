El Mundial de los platenses

Cobertura exclusiva Doha - Catar

Enviados especiales al Mundial

Argentina se clasificó a semifinales de la Copa del Mundo y la alegría es total. Así las cosas, hubo varios hinchas de la ciudad de La Plata que estuvieron alentando en el triunfo ante Países Bajos. Allí, con un hincha de Gimnasia con los colores del Lobo a todos lados, el pedido de justicia por Lolo Regueiro y la increíble historia de Matías y Florencia, que fueron echados de su trabajo en Andorra pero igual viajaron a ver la Albiceleste, estuvo presente diario Hoy con sus enviados especiales para traer todo el color de un triunfazo.

Por su parte, y en cuanto a la historia de la pareja de la ciudad de las diagonales radicada en Andorra, Matías comentó: “Yo actualmente estoy en un equipo de fútbol de allá que se llama Fútbol Club Penya D’Andorra y juego en la Primera división. La vuelta me costó cara, porque me quedé sin trabajo en el club y me echaron”. Y dicho esto, agregó: “Cuando firmé con el equipo, les avisé que me venía a ver el Mundial y me dijeron que no había problema. En el partido con Polonia falté a entrenar para verlo, me llamaron y me dijeron que no contaban más conmigo. No sé qué haré con mi futuro, porque no puedo jugar en otro equipo por cuestiones burocráticas, pero seguramente empiece a buscar otro destino para seguir jugando al fútbol”.

Además, y siguiendo con esta historia, su mujer Florencia expresó: “Lo banqué a muerte, compramos las entradas igual, pase lo que pase. Tenemos entradas condicionales hasta la final y ojalá todo siga igual. Yo de fútbol mucho no sé, pero lo único que me importa es que Argentina gane y vinimos a dar nuestro apoyo”.

Los otros platenses presentes en Doha

A miles y miles de kilómetros de distancia desde Plaza Moreno, se siguieron viendo algunos personajes de la región. En este caso, dialogaron con este multimedio Patricio, del casco urbano, y Agustín, que es oriundo del barrio La Loma. El hincha que lució con la remera de Estudiantes comentó sobre sus cábalas y costumbres.

En este orden de situaciones, reconoció: “Yo siempre uso la misma ropa, hago los mismos trayectos a donde tenga que ir y voy por la mismas cuadras. Soy súper cabulero como casi todos los Pinchas”. Y orgulloso de la presencia de su club en el equipo nacional, sentenció: “Es un orgullo como Pincha que las últimas tres finales llegamos gracias a Bilardo y Sabella. Scaloni no es de la escuela pero tuvo su paso por el club y cuando hay que ganar como sea, se gana como sea. Como si fuera poco, siempre habla muy bien de su paso por el León”.