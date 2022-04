Luego de la gran victoria contra Atlético Tucumán en el estadio José Fierro de la capital, el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, atendió a los medios de comunicación en la sala de conferencias del campo de juego ubicado en el norte de nuestro país. El DT se mostró muy conforme con el rendimiento de sus dirigidos, miró el futuro cercano, donde habrá que jugar con Sarmiento el próximo jueves por la noche en el Bosque; y se permitió ilusionarse con colocar al Lobo entre los cuatro primeros de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Comenzando con sus palabras, el entrenador sostuvo: “Ellos tiraban centros, por eso armamos la línea de 5. Hicimos faltas innecesarias por la ansiedad, eso hizo que nos tiren centros. No recuerdo muchas chances claras de ellos”.

En torno al ingreso de Guiffrey por Ramírez, Pipo fue claro: “Con Guiffrey busqué anular los centros y tener gente más capacitada para cabecear. Ellos amontonaban gente en la pelota parada y nos llegaron con eso. Son potentes y queríamos con Germán equiparar fuerza aérea”.

“En ningún momento nos atacaron de ­contragolpe. El partido había que ganarlo, mostramos carácter. Nosotros tenemos la aspiración máxima. Para mí sería fácil decir que no, tenemos siete finales, nos quedan cinco partidos en los que tenemos que tratar de sumar desde lo anímico y mejorar en lo futbolístico”, señaló.

“Tenemos que ganarle a Sarmiento, a Platense, a Unión. Es partido a partido, no podemos ponernos objetivos largos cuando los que tenemos son cortos. Pero si perdemos o no jugamos bien con Sarmiento, no hay bisagra que aguante”, agregó.

Y luego marcó: “Fue un triunfo vital para nosotros. Con Sarmiento nos ha costado en el pasado. En nuestra cancha tenemos que ganar. Tenemos pequeñas luces, hay muchos chicos que le van a dar muchas alegrías a Gimnasia".

Sobre el goleador del equipo, Gorosito admitió: “Tarragona ha tenido un rendimiento muy bueno, es muy positivo tanto él como Franco (Soldano). Ellos tienen ascendencia en el grupo, son escuchados”.

Para finalizar, el DT se expresó sobre los lesionados. “Por lo que me dijo el doctor, ­seguramente Chávez tiene un desgarro. ­Tenemos que hablar con Melluso para ver cuánto es el dolor que tiene. Renguea, es la realidad”, completó.