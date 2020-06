El pedido de un exjugador de La Liga

Antonio Herrera, exjugador de la Liga Amateur Platense, se encuentra varado en Bolivia junto a su familia y aún no ha podido regresar al país. “Desde el Consulado hace dos meses que no tengo respuestas. Tuve que llamar, mandar mails y no tuve soluciones”, sostuvo el futbolista que juega en Cochabamba FC desde 2019.

En cuanto a su presente futbolístico en el país limítrofe, expresó: “Por suerte me gané la cinta de capitán desde que llegué y me dieron la confianza”.

Herrera, que tiene pasado en la Liga, quiere regresar a la Argentina ya que el fútbol en Bolivia tardará en volver y concluyó: “Ojalá tenga respuestas pronto y pueda retornar al país porque acá no va a empezar el fútbol de ascenso hasta noviembre”.