El Pincha define el equipo para viajar a Bolivia

No se copan todos. Luego del triunfo 3 a 0 ante Newell’s Old Boys de Rosario por la novena fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes no detuvo su marcha durante el fin de semana y continuó los trabajos pensando en el duelo copero del miércoles. El plantel profesional albirrojo ya cambió el chip y ahora tiene entre ceja y ceja el debut en la Copa Sudamericana del miércoles 19.00 frente a Oriente Petrolero por la primera fecha del Grupo C.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán comenzar con el pie derecho en el certamen internacional y para eso deberán ratificar lo hecho ante la Lepra en el estadio Jorge Luis Hirschi. Sin embargo, el cuerpo técnico recibió una mala noticia y perderá otro futbolista importante para el viaje a Bolivia.

La enfermería sumó otro lesionado más. Se trata de José Sosa, quien debió salir en el entretiempo del último encuentro por el torneo local y, luego de los estudios que se le realizaron en las últimas horas, se constató que tiene una lesión muscular grado 1 en el gemelo de la pierna derecha. El volante estará entre 2 y 3 semanas afuera de las canchas, por lo que no podrá decir presente en el estreno en la Sudamericana y tampoco en los próximos partidos por el certamen doméstico.

La baja de Sosa se le suma a las ya conocidas ausencias de Pablo Piatti, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el fascia plantar, y a Juan Cruz Guasone, quien padece de una lumbalgia. Ambos jugadores no estuvieron a disposición del entrenador en el encuentro ante el elenco rosarino. Ahora, Domínguez deberá encontrarle un reemplazante al Principito, quien venía siendo titular desde el arribo del nuevo entrenador.

De las opciones que maneja el cuerpo técnico, quien tiene más chances de ir de arranque en Bolivia frente a Oriente Petrolero es Fernando Zuqui. Hoy el plantel profesional volverá a trabajar desde las 9.30 en el Country Club de City Bell, en donde el DT dispondrá de un ensayo de fútbol formal para ultimar detalles del armado del equipo para el miércoles. Los futbolistas se entrenarán hoy, mañana lo volverán a hacer y luego de la práctica matutina emprenderán el viaje hacia Santa Cruz para enfrentar al elenco Boliviano el miércoles a las 19.