El Pincha, entre el Demonio y la pared

A más de un mes de la denuncia por presunto abuso sexual contra Diego García, el abogado que patrocina al futbolista solicitó a Estudiantes de La Plata que el Demonio pueda volver a entrenar con el plantel.



El uruguayo fue denunciado el pasado 25 de febrero por abuso sexual a una joven en una quinta de la localidad de Abasto, donde se encontraba parte del plantel del Pincha. Desde entonces, su caso se encuentra en investigación de la Justicia y por eso fue automáticamente apartado de la plantilla profesional del club, a la espera de una resolución.



Sin embargo, en la mañana de ayer, su abogado Diego Hernán Bandín presentó un escrito solicitando dejar sin efecto el Protocolo de la Subsecretaría de Género del club y que su defendido pueda reincorporarse a las prácticas, más allá de la investigación que continúa a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield en la UFI n°15. La nota fue presentada por el letrado en la sede social del club apelando a la “libertad ambulatoria” y al “perjuicio de inocencia” del jugador.



El abogado que patrocina al Demonio García presentó el escrito amparado en el derecho al trabajo del jugador uruguayo, teniendo en cuenta que pasó más de un mes y la fiscal no dictó su detención y tampoco hubo avances en la misma.



En cuanto al accionar de Estudiantes, el club se encuentra entre la espada y la pared, ya que debe expedirse en las próximas horas y no tiene herramientas legales para poder negarle la solicitud. No obstante, el club podría rescindirle contrato y dejarlo afuera de la institución Albirroja, opción que se barajó en las reuniones que mantuvieron los abogados y dirigentes del Pincha ayer por la noche.



Cabe destacar que desde Estudiantes acompañaron a la familia desde el primer momento y están a disposición de lo que resuelva la Justicia, que deber ser quien investigue el caso del futbolista de 24 años.

Tobio y Tévez, sin barbijo ni distanciamiento social



Por si esto fuera poco, el defensor Fernando Tobio, quien viene de recuperarse de una lesión muscular que lo dejó afuera de los último cuatro partidos del Pincha, y además continúa imputado por homicidio culposo tras el trágico accidente del año pasado, se juntó con Carlos Tévez y otros amigos para ir a ver un partido. En dicho encuentro, ninguno de los dos futbolistas respetó el distanciamiento con las otras personas y tampoco usaron barbijo.