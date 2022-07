El Pincha no quiere que lo Taladren antes del duelo por la Copa

Esperan los últimos vagones del tren. Estudiantes no se subió rápido al tren del torneo de la Liga Profesional. Es más, todavía está en la estación y, si bien amagó en algunas oportunidades con subirse, aún le cuesta encontrar su lugar. El equipo de Ricardo Zielinski presenta un rendimiento irregular, al igual que en sus resultados.

Dos fechas atrás le ganó como local a Barracas Central 3 a 1 con justicia, mientras que pocos días después dio varios pasos atrás con la dura derrota por 3 a 1 frente a Boca en la Bombonera.

Por esta razón, y con cada vez menos margen para el error en el ámbito local, Estudiantes recibe esta tarde a Banfield en Uno por la fecha 11 de la Liga Profesional. Si bien el cuerpo técnico no pierde de vista que el jueves viaja a Brasil para enfrentar al Atlhetico Paranaense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, también sabe que el equipo necesita los tres puntos como agua en el desierto. Otro de los objetivos de este año para el plantel albirrojo es poder lograr la clasificación a la siguiente Libertadores de 2023. Hoy por hoy no lo tiene asegurado y solo tiene dos vías para poder hacerlo.

La primera es ganando la actual edición del certamen continental, mientras que la otra es por medio de la tabla anual. Descartada la Copa Argentina por quedar eliminado ante Belgrano en los 16avos de final, al Pincha le quedan dos posibilidades, aunque la más cercana es la de la tabla anual.

Sin embargo, hoy se encuentra sexto a 5 unidades de River, el ultimo en llevarse uno de los tres boletosa la siguiente Libertadores.

Por eso, la decisión de Zielinski y compañía fue poner lo mejor para esta tarde y guardar lo menos posible de cara al duelo con los brasileños. La buena noticia para el DT es que hoy tendrá a disposición a Agustín Rogel, ya recuperado de su lesión muscular grado 1 en el aductor de la pierna izquierda. En tanto, la mayoría de los demás se mantendrá en el 11 inicial respecto a la caída ante el Xeneize.

Vale destacar que en la práctica matutina de ayer, Zielinski probó con una línea de cinco defensores, en donde Benjamín Rollheiser dejó su lugar en el equipo para el ingreso del defensor uruguayo, Rogel. De esta forma, el esquema sería un 5-3-2 y la defensa se conformaría por: Godoy, Rogel, Morel, Lollo y Mas.

Paz espera por la firma, mientras que Méndez irá al banco

Luego del anuncio de Mauro Méndez como el séptimo refuerzo de Estudiantes, ahora esperan por concertar el arribo definitivo de Nehuén Paz para sumar al octavo.

En el caso del delantero uruguayo de 23 años, llegó el miércoles a La Plata, se realizó la revisión médica y el jueves por la tarde firmó su vínculo contractual con el club hasta diciembre de 2025. Con ritmo futbolístico y en óptimo estado físico, el cuerpo técnico decidió convocarlo para el partido de esta tarde ante Banfield en Uno. La idea de Ricardo Zielinski es que se adapte rápido al grupo, ya que también integrará la lista para los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlhetico Paranaense.

Por otro lado, y si bien Estudiante hizo oficial mediante sus redes sociales que el club albirrojo y la Universidad Católica llegaron a un acuerdo por el préstamo por seis meses de Nehuén Paz, aún resta que el defensor arribe al país, se realice la revisión médica y firme su vínculo con el Pincha.

Por esta razón, el zaguero no estará a disposición del técnico de cara al partido de esta tarde ante el Taladro por la Liga Profesional, aunque, de no mediar inconvenientes, será inscripto por Estudiantes para integrar la lista de buena fe para la Libertadores. Tan es así que en el cuerpo técnico lo evalúan como un posible titular para el encuentro de ida en la Arena Do Baixada de Brasil.