El Pincha quiere a Cuevas y que vuelva Sosa

Estudiantes de La Plata perdió varios jugadores importantes en el plantel, la mayoría titulares, como Facundo Sánchez, Gastón Fernández, Mateo Retegui, y próximamente Marcos Rojo. Ante esta situación la cúpula dirigencial se puso en marcha para renovar algunos contratos, extender otros y comenzar a negociar por los refuerzos.

Caso ya conocido es el de José Sosa. El “Principito” podrá volver a la institución albirroja una vez que haya finalizado el campeonato de Turquía, que tiene a su equipo, el Trabzonsport, escolta de la liga. Asimismo, en las últimas horas se pusieron en contacto con el futbolista peruano, Christian Cuevas, que podría continuar su carrera en la Argentina. Tras su paso por Pachuca de México, el mediocampista de la Selección Peruana despertó el interés de Estudiantes.

No solo hubo un contacto con el entorno del jugador, sino también un llamado a Ricardo Gareca, entrenador de Perú, para tener una referencia de lo que Cuevas puede brindarle al equipo albirrojo.

El volante ofensivo, que llegaría para reemplazar la salida de la “Gata” Fernández, se encuentra envuelto en una disputa entre clubes por su pase. El futbolista tiene contrato con el Santos de Brasil hasta diciembre de este año, sin embargo, fue cedido a préstamo al Pachuca de México dónde no tiene minutos de juego, y por lo tanto no continuará. En el Pincha son optimistas de que podrían incorporarlo a fin de este año, ya que llegaría con el pase en su poder. No obstante, el mediocampista del Santos tiene un salario en dólares y muy alto.

En otro orden de cosas, el departamento de fútbol trabaja para terminar de confeccionar los vínculos contractuales de algunos futbolistas del plantel, los cuales varios terminan formalmente en el día de hoy.

En ese sentido, trabajan intensamente en el caso de Darío Sarmiento, de apenas 17 años y un valor profesional creciente, y así poder blindarlo a futuro ya que son varias las instituciones que consultaron por él. Al momento, el delantero tiene una cláusula de 20 millones de dólares.

Al caso de Sarmiento se irán sumando los de Facundo Mura, los hermanos Andrés y David Ayala, Nazareno Colombo y Nahuel Estévez.