El Pincha recibe a Bragantino en busca del liderato en la Copa

¿A todo o nada? Estudiantes recibe esta noche al Red Bull Bragantino de Brasil en el marco de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana. Ambos conjuntos llegan a este encuentro invictos y con diez puntos en su haber, con el aliciente de que el conjunto brasileño aparece mejor ubicado por la diferencia de gol a favor. Un ítem que por ahora le estaría dando el boleto directo a octavos de final del certamen continental.

Sin embargo, el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, se encargó en la previa de quitarle peso al compromiso de hoy y de bajarle el precio para descomprimir la presión de los futbolistas. “Quedan dos fechas, todo puede pasar, no solamente nos sirve ganar, si empatamos seguiremos con el mismo puntaje que Bragantino y se definirá en la última. Nuestro pensamiento es sostener lo que venimos haciendo, más con nuestra gente, sabemos el empuje que nos da y lo fuerte que nos sentimos, pero no saldremos a ganar por obligación o necesidad, sino porque queremos ser mejores. Así tomamos todos los partidos, para ganarlos tenemos que tener mejores argumentos que el rival, esa es nuestra búsqueda”, explicó el DT ante la consulta de si su equipo tenía la obligación de ganar. No obstante, un empate lo dejaría prácticamente obligado a ganarle a Oriente Petrolero por más de tres o cuatro goles, dependiendo de por cuánta diferencia pueda ganar Bragantino ante el débil Tacuary de Paraguay.

En cuanto a la formación, el cuerpo técnico del Pincha preparó este partido sin demasiadas modificaciones respecto del que viene de golear a Barracas Central por 5 a 2 por el torneo de la Liga Profesional de fútbol. Santiago Núñez volvería a la titularidad, mientras que Fernando Zuqui sería quien abandone el 11 inicial para volver a conformar una línea de cinco defensores. El resto serán los mismo que el último fin de semana.

Concentración en City Bell y lista de convocados con una vuelta importante

Con todos los jugadores a disposición y el regreso de Santiago Núñez, con respecto a la citación por la Liga Profesional, Eduardo Domínguez definió ayer quienes son los 23 jugadores que quedaron concentrados en el Country Club a la espera del partido de hoy con Bragantino de Brasil por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio UNO.

La vuelta de Núñez obviamente está relacionada con que el joven defensor no fue citado por el entrenador de Estudiantes para el partido con Barracas del pasado viernes debido a que había llegado a la quinta tarjeta amarilla, pero sí formó parte de la delegación y del equipo que viene de ganarle en el certamen continental a Tacuary en Paraguay.

Lo que además está claro en esta elección de Domínguez es que apostará a toda su plantel “mayor”, es decir al tener a todos sus jugadores a disposición, sin lesionados salvo Pablo Piatti, esta vez no hay valores surgidos de la cantera en estos 23 convocados.

El plantel pincha entrenó ayer por la tarde en el predio de City Bell, y luego de algo más de una hora de actividades tácticas, y movimientos en espacio reducidos, los 23 seleccionados por el entrenador albirrojo quedaron concentrados.

Los 23 citados por Eduardo Domínguez

• Arqueros: Mariano Andújar, Daniel Sappa.

• Defensores: Juan Cruz Guasone, Ezequiel Muñoz, Santiago Núñez, Zaid Romero, Luciano Lollo, Gastón Benedetti, Emmanuel Mas, Eros Mancuso, Leonardo Godoy.

• Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Deian Verón, Franco Zapiola, José Sosa, Fernando Zuqui, Benjamín Rollheiser, Matías Godoy.

• Delanteros: Mateo Pellegrino, Mauro Boselli, Mauro Méndez, Guido Carrillo.