El Turf de "Hoy"

La clásica hija de Angiolo no es la misma de antes, pero igual es candidata en el Especial Flag Nine (1.500 metros). Súper Cuca y La Palazzo, que viene en ascenso, son las rivales a vencer.

Candidatos para esta tarde

1) BEAUTY LITTLE STAR (9) REE HECHICERA (5) LA CAUTIVADA (8)

2) SUPER DOLAR y Cía. (5-5A) SOLD OUT (7) DIXIE BLUE (6)

3) MERY LAURENT (3) SUPER CUCA (4) LA PALAZZO (5)

4) CELESTIAL FILLY (5) ASHTARAH y Cía. (8-8A) GIRL POWER (3)

5) UNA CAUSA (1) QUIET DE PASMAN (4) SUPER VENICE (5)

6) DICHA PASADA (9) KEY TOWER (2) SANA ENVIDIA (1)

7) COORDINATE EXPRESS (3) COOKIE STAR (6) MAR CALA (7)

8) MANOS DORADAS (5) ALARIS LANE (9) SLINGERVILLE (1)

9) ANDALUZ MALEVO (9) MR.ALVIN (8) VASCO PEREGRINO (6)

CLASICO Y SANTO (11)

10) SEAN HALO (5) THE TALISMAN (1) TORNAZOLADO (4)

11) ACUMULADORA (12)WIN THE STRIPES (6)

GLOBAL MEMORIES (2) STAR OF BEACH (7)

12) TRENDING FACE (4) TODO UN RELATOR (6)

CAZADOR OSCURO (3)

13) AMIGO CONRADO (10) DESERT EAGLE (9) GRAN NET (2)

14) SHE IS AN ALLY (1) ANTIGONA MORA (8) LAKITA (2)

15) SUPER DEVIL (7) THE EMERALD (6) RIVALITA (1) BOMB TRUE (13)