El Turf de "Hoy"

La jornada arrancará a las 14 y se extenderá hasta las 19.30 en el teatro del turf de nuestra ciudad. El cronograma completo con los competidores y las distancias de cada una de las carreras.

1° Carrera HORA: 14:00 - Premio: TESONERA - DISTANCIA 1.400 METROS

6L 3L 7P 3L 1 QUINDICESSIMA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

3L 2L 3S 6P 2 BANDERETTA a 5 57 LENCINAS DARIO E.-3

0L 0L 9L 0L 3 BELLA TURCA a 5 57 BANEGAS KEVIN

5L 9L 9L 0L 4 MEM'S POLACA z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

5Z 4P 3P 6P 5 LA IMPONDERABLE t 6 55 GIORGIS ABEL L. J.

7L 7L 7L 7L 6 BAYASCA z 5 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 5L 2L 4L 7 SALADISIMA a 5 57 XX

3P 6P 6P 5L 8 SEEK THE FAME a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 2S 5L 5L 9 CHARITO AZULEÑA t 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

2° Carrera HORA: 14:30 - Premio: FANCY FREE - DISTANCIA 1.600 metros

5L 7L 0L 7L 1 LUNITA LANGE zd 3 56 XX

8L 5L 6L 7L 2 TOQUE LA BANDA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

8L 6L 8L 9L 3 BUENA GITANA a 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8S 6S 4L 0L 4 CLEAR RUN z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2L 7L 5L 6L 5 JORKINA z 3 56 PERALTA JORGE L.

2L 2L 3S 6 SUPER ALAMEDA a 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

0S 6L 0L 7 HELSBY z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

7S 8 CICLONETA SEATTLE z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3L 6L 2L 9 MILONGUERA EVA z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

5L 0L 4L 5L 10 REE TOP a 3 56 LENCINAS DARIO E.-3

4L 3L 5L 5L 11 RADINKA z 3 56 BANEGAS KEVIN

6L 6L 9L 8L 12 GREGORIA AGAIN at 3 56 XX

3° Carrera HORA: 15:00- Premio: CYLLENE - DISTANCIA 1.100 METROS

8L 8L 5L 3L 1 PIPORE SLACK z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 0L 0L 9L 2 AS YOU ARE z 6 57 ENEA FACUNDO D.-4

7L 8P 7L 6P 3 BY SUMBA a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

1L 5L 2L 4L 4 KHULIGAN a 7 57 CHAVES URBANO J.-3

3P 2L 1L 4P 5 INFORMATE SOLE a 6 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 7L 3L 5L 6 BETTY SINGS z 6 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

2L 3L 8L 6P 7 SIL TOP z 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

6P 2L 4L 6L 8 FLOR DE LINO zc 6 57 ALLOIS ALEXIS A.-3

4° Carrera HORA: 15:30 - Premio: PHALARIS - DISTANCIA 1.100 METROS

5P 5L 7L 6L 1 SOY DE JOAQUIN z 4 57 PERALTA JORGE L.

9L 0L 9L 2 MARCHANTE z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

3L 7L 6L 6L 3 VASCO GALAN z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 4L 3L 3L 4 SEATTLE HOPE zd 4 57 GARCIA TIAGO-4

5P 7P 5 ANTROCHADO a 4 57 GIORGIS ABEL L. J.

0P 6 EL SHY PONDERADO z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

0L 9L 0L 9L 7 KELO CLEAR a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

8L 3L 0L 6L 8 SANTINO BANDINI zn 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 6P 7S 4S 9 GLOBAL KEATON z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

5L 10 BESO ENVENENADO a 4 57 GAUNA DARIO E.

3L 3L 5L 8L 11 PUNTERO LASER t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 12 RUSITO KING z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

7L 6L 0L 0L 13 RANCHERO VAN z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

0L 4L 14 GATO SANTO z 4 57 ARIAS DANIEL E.

5° Carrera HORA: 16:00 - Premio: REFRáN - DISTANCIA 1.100 METROS

6L 4S 1 MAESTRO NINJA z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

0L 2 ARABISTAN zc 2 55 SOTELO CAMACHO PABLO

7L 8L 3 EL NIETO DEL ZAR z 2 55 BORDA GONZALO D.

5L 4 LEADER LEGEND zn 2 55 AGUIRRE WALTER A.

3L 7L 0L 4L 5 SIDNEY'S DOG at 2 55 CABRERA ANIBAL J.

7L 7S 9P 8L 6 LE JAPAN t 2 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

Debuta 7 ECHALE AZUCAR zc 2 55 DIESTRA PEDRO E.

4L 2L 2L 2L 8 MAIPO FELIZ z 2 55 MUÑOZ RICARDO J.

Debuta 9 RECIT YACARE z 2 55 ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta 10 OJO RUFIAN zc 2 55 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 11 HOLLISTIC z 2 55 LENCINAS DARIO E.

6° Carrera HORA: 16:30 - Premio: FAIR WAY - DISTANCIA 1.500 METROS

2P 6P 3L 7P 1 GOL DE MARTIN a 6 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

5S 8S 3L 5P 2 AUSTRALIS CHEEKY z 6 57 BETANSOS HORACIO J.

5L 5S 3P 2P 3 CAPITELIO a 7 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

9L 0L 8L 6L 4 ENGREIDO SAN a 6 54 ROMAN JULIAN A.-3

4S 2S 5P 7L 5 WAY FAIR z 6 54 RIVAROLA JUAN C.

6L 0L 6L 0L 6 DEL PLATA z 7 57 XX

5L 5L 6P 9L 7 CACHI CHUCK z 6 54 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 7L 6L 8L 7a VENGADOR SCAT z 6 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

1P 0S 2L 0L 8 HABLAR CON TODOS t 6 57 MARTINEZ ELIAS D.

2P 1P 4L 0L 9 VIOLENTO z 6 54 PINTOS JUAN I.-4

6L 6P 4L 2L 10 TRIUMPH OF LIVE z 6 57 BANEGAS KEVIN

4S 1P 6S 9P 11 CHUCK BASS a 6 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

7° Carrera HORA: 17:00 - Premio: REFRáN (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

Debuta 1 OASIS BOY a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

9S 4L 2 ATOM z 2 55 VILLAGRA JUAN C.

8L 3 BLOODY GARDEN a 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

7L 0L 4 ICY AIR z 2 55 SAEZ GASTON G.

Debuta 5 TULIO z 2 55 RIVAROLA JUAN C.

7L 0L 5L 0L 6 HEFESTOS z 2 55 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 7 BELEROFONTE zc 2 55 SANDOVAL CARLOS S.

6L 8 PANDE SPROUT z 2 55 CACERES LUIS A.

3L 9 TODOS LOS AMIGOS a 2 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.

Debuta 10 QUICK LUCKY z 2 55 GONZALEZ ROQUE L.

2S 11 EL BRANDON z 2 55 BORDA GONZALO D.

8° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: SCAPA FLOW - DISTANCIA 1.400 METROS

0L 3L 4L 7L 1 VIN GRIS zd 3 56 SAN MARTIN SERGIO A.

4L 4L 2L 0L 2 TRENDING FACE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

8L 7P 6P 5L 3 SOUTH WAR a 3 56 XX

0S 7S 8S 4 ENJOY GLOBAL z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

0P 0S 0P 9L 4a TORMENTOSO WACK z 3 56 MUÑOZ RICARDO J.-3

7L 4L 4L 6L 5 TATY BOONE zc 3 56 SAEZ GASTON G.

Debuta 6 SAY MUCH a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-3

0L 0L 0L 7 AMOR BRUJO INT z 3 56 XX

0L 0L 0L 7a THE MAGNIFICO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0L 5L 7L 8L 8 ASTRO KID z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 8a DON TALANTE z 3 56 XX

3L 0S 8S 6S 9 EL EMPRENDEDOR z 3 56 ALLOIS ALEXIS A.-3

6L 5L 3L 5L 10 PRINCIPE NOVATO z 3 56 GOMEZ DARIO R.

Debuta 11 DREAD a 3 56 BETANSOS HORACIO J.

9S 8S 12 ANTROPOV z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 9L 12a GOLDEN CANDOMBE z 3 56 COMAS LUIS A.

9P 5L 13 GRILLO RIG z 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 3L 3L 3L 14 HIERONYMUS z 3 56 GARCIA TIAGO-4

4L 8L 15 HECTOR PLAY a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Debuta 16 CANTARINI z 3 56 XX

9° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: CHAUCER - DISTANCIA 1.500 METROS

3P 0S 2L 2L 1 FULL AMOROSO z 3 56 ESPINOZA JOSE DEL J.-3

3L 2L 1L 0L 2 ANDA CONMIGO z 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-4

9P 1L 6L 6L 3 CAMBALACHE MAD at 3 56 ENEA FACUNDO D.-4

3P 1L 9P 4L 4 FOREST GAM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 4L 3L 6L 5 SAINT LUIS z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

4L 1L 7L 6L 6 CITY OF FURY a 3 56 PINTOS JUAN I.-4

3L 7L 8L 5L 7 BIBI DETTO z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 0L 3L 4L 8 KAMBAI VERA t 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2S 2P 2P 1L 9 POP RAP z 3 56 BORDA GONZALO D.

5L 1L 4L 8L 10 MONTECU z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

4P 3L 3L 7L 11 CAZADOR OSCURO z 3 56 PERALTA JORGE L.

10° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: POLIMELUS - DISTANCIA 1.300 METROS

4L 2L 5L 3L 1 SHAKING MONEY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 9L 7L 2 EUGENIO DEL MONTE z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 7L 5L 4L 3 TANGUERO JOHAN a 5 57 GARCIA TIAGO-4

0P 3L 9L 7L 4 PIMIENTO DULCE a 5 57 BORDA GONZALO D.

7L 6L 8L 8L 5 AMIGUITO TRAVIESO a 5 57 PINTOS JUAN I.-4

7T 2L 0P 1d 6 BOYKA a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 6L 4L 1L 7 DANTES TELU z 5 57 SAEZ GASTON G.

7L 5L 3L 2L 8 OLD REWARD z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

9L 6L 8L 6L 8a VIEJO BARREIRO a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 2L 3L 4L 9 CURIOSO SEBI zc 5 57 VILLAGRA RAUL E.

9P 7L 4L 9L 10 ASIAN CHEETAH zd 5 57 GARCIA WALTER L.-4

2L 8P 4L 4L 11 HAPPY CHUCK z 6 55 FERNANDEZ LUIS M.-2

2L 2L 3L 1L 12 LUCIO SAN a 5 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

0Z 8P 1L 13 LOBO JOHAN z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 6L 1L 0L 14 CORRENTINO HUSSON z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

11° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: FASCINATION - DISTANCIA 1.200 METROS

6L 6L 0L 6L 1 TANTO GUSTO z 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

6L 0L 9L 2 PANCHO BIO a 6 55 GONZALEZ ROQUE L.

8L 8L 7L 5L 3 TORNADO HALO t 5 57 PERALTA JORGE L.

0L 8L 5L 0L 4 SOY BRAVIO z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3L 6L 3L 7L 5 A LA CUMBRE zd 6 55 CACERES LUIS A.

0S 6S 3Z 8Z 6 CANDIDO REC z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

7S 9L 5L 8L 7 OJO LLUVIOSO zc 5 57 DYKE HECTOR E.-4

0L 6L 3L 8L 8 SELVAGEN a 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

9L 7L 5L 9L 9 MI LINDO AMIGO a 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

8L 2S 5S 2L 10 BANQUERO ROMANO zn 5 57 BORDA GONZALO D.

5d 5d 11 PRINCIPE DEL SUR a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9P 3L 0L 6L 12 SACHEM z 6 55 GARCIA TIAGO-4

9S 0P 9S 7S 13 RUBEN BAUTISTA z 5 57 XX

8S 14 JOYSCAPE z 6 55 LOPEZ MARIANO J.

12° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: ANCHORA - DISTANCIA 1.100 METROS

5L 4L 4S 1L 1 SEEK GUESS z 4 57 XX

2P 5S 3S 6P 2 DANCY PARTY a 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

9P 9L 2L 5L 3 STAR CANELA a 4 57 CHAVES URBANO J.-3

6S 9S 0L 0L 4 PEAKY GIRL a 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

2L 6L 5P 2L 5 AYER Y HOY z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 1L 3L 4L 6 BUENA B zd 4 57 BANEGAS KEVIN

2Z 1L 5L 4L 7 CHICAPARANORMAL CAP t 4 57 PERALTA JORGE L.

6L 5L 5L 5L 8 MAY CARLETON a 4 57 LENCINAS DARIO E.-3

6L 5L 0L 0L 9 CHARA SKY z 4 57 MATURAN WALTER R.

3L 4L 6L 2L 10 AZUCAR TUCUMANA z 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

4L 2L 0L 1L 11 EARLY JAZZ zc 4 57 BORDA GONZALO D.

1L 9P 6P 6S 12 MARIAHUINCUL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

4T 1L 0T 0Z 13 GREAT ATRACTIVA a 4 57 PORTILLO OVELAR ARNALDO-4

6L 8L 9L 0L 14 BUENA NOCHE a 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4