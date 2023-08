El Turf de "Hoy"

Martes de acción en el Barrio Hipódromo con 13 carreras en cartelera, entre las 13 y las 19. Se corre el Clásico Wilfredo Latham (L-1.200 mts.), donde Keira y Emalvi buscarán acceder al plano jerárquico

1° Carrera - LADY HUSSY (2011) – Distancia 1.200 metros

9L 5L 1 RE GUARANI a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 2 JAQUE MATE SAR z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

7L 3 ABELIA NET a 3 56 DIESTRA JUAN C.

0L 0L 7L 4 VICTORIA INC z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 5 MUEQUITA HIT z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 6 DORADA GIRL z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

4L 7 SEÑORITA TETE a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 8 VALID MORA t 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

Debuta 9 MISTICA PRINCESA z 3 56 ZAPATA IVAN M.

Debuta 9a SIRWOMAN z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

0L 10 LONG NUMBER z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

2° Carrera -SERPENTINE LANE (2015) - Distancia 1.100 metros

6P 7S 1L 8L 1 REINA SIN TRONO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 9L 6L 7L 2 CORNELLA VEGA z 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

7L 6L 4L 0L 3 BALLY BOSS a 5 57 BANEGAS KEVIN

6P 8S 2L 9Z 4 LE DAME BLANCHE z 6 55 PERALTA JORGE L.

4L 5L 1L 7L 5 BUENA B zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2L 4L 8P 3L 6 VISA HOME a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

3L 4L 7L 2L 7 DOÑA TACAÑA z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

2P 4P 7P 6P 8 DANZA DORADA zd 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera - DóNDE ESTáS (2019) - Distancia 1.200 metros

0L 3S 1P 1L 1 UNA CAUSA z 4 57 BANEGAS KEVIN

5L 0L 1P 6P 2 EMPERADORA DEL ARTEt 4 54 CHAVES URBANO J.-3

9L 3L 0L 1L 3 BALTIC BABY z 4 54 SALAZAR RAMIRO E.-4

6S 0L 3S 5S 4 LINDA GLOSS z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 7L 7L 5L 5 CELA z 4 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 1L 2L 1L 6 LA NINFA FLORA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

2L 3L 1L 6L 7 GRANDVALIRA z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

4° Carrera - NICCOLA (2016) - Distancia 1.500 metros

5P 6P 7L 3L 1 ICY VASCO z 5 57 MATURAN WALTER R.

6P 3P 1L 6L 2 DIGIMON z 5 57 BETANSOS HORACIO J.

1L 7L 0L 3L 3 BERMELLO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

5L 2L 5L 4L 4 FULL AVENUE a 5 57 MARINHAS ANDREA S.

8L 4L 6L 2L 5 DIGAMELO t 5 57 CANDIA GUTIERREZ E G.

0L 6S 5L 4L 6 LUCERO SALE z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

1L 6L 3L 4L 7 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

3L 2P 6P 1L 8 ENDONATO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

3L 2P 1L 4L 9 EMPATO O GANO z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

5° Carrera - ISLEÑA EMPERATRIZ (2017) - Distancia 1.200 metros

1L 6L 1L 8P 1 MEAN A LOT a 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

6S 4L 7S 6P 2 EL ACUCHILLADOR z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 1L 3L 4L 3 ANGEL POETA a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

8L 1L 1L 5L 4 HALO CHUCK z 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

4L 9Z 8P 1Z 5 CASI ALADO z 5 57 PERALTA JORGE L.

1L 1L 7P 4L 6 TREVOR TRIGGER z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

4L 1L 1L 2L 7 FROM CUBA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

2L 4P 4P 1L 8 ES CAMPERO z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6° Carrera - ESPECIAL PARANINFO - Distancia 1.400 metros

4L 0Z 3S 4S 1 SCOTCH AND SODA zd 7 60 CALVENTE GUSTAVO E.

5P 5P 2S 8P 2 DOCTOR BEST z 9 54 CACERES FRANKLIN D.

6P 2S 2P 5P 3 CHAZKI a 5 54 VILLAGRA JUAN C.

2S 0S 2L 6P 4 NOCHERO QUERIDO z 5 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

4P 3P 2L 5L 5 CHE MARGINAL a 5 52 VAI LUIS F.

3S 4L 7S 1L 6 THIS WAY z 8 64 ARIAS SANTIAGO N.

2L 1L 2L 5L 7 LARGO MAN z 4 52 ENRIQUE BRIAN R.

2L 1L 2L 2L 8 HELLO NACHO a 5 54 MENENDEZ FRANCO D.

7° Carrera - NIÑO COLONIAL (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

8L 9L 3L 0L 1 MISTICA LETAL z 5 57 GAUNA DARIO E.

8L 3L 2 VIDA IRONICA z 6 55 ROMAY ABEL I.

2Z 5L 3Z 4Z 3 AKULA a 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

6S 6P 4 AGNUS DEI a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 6L 8L 5 TIME TO RACE z 6 55 MARINHAS ANDREA S.

4S 5S 3L 0L 6 CUNETA SEATTLE z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0T 0T 6Z 0T 7 AGUDEZA VISUAL zc 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

Debuta 8 PICAPIEDRA t 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 4L 9 QUE TAL CHINA z 5 57 PERALTA JORGE L.

4L 7L 0L 7L 10 CRAZY VERS a 6 55 LENCINAS DARIO E.-2

Debuta 11 CELOSA DREAM z 5 57 DIESTRA JUAN C.

8° Carrera - CLáSICO WILFREDO LATHAM (L) - Distancia 1.100 metros

1P 7P 5L 3L 1 REBELDE CHUCK z 3 56 AVENDAÑO JOSE M.

6P 1S 2 HIT DUBAI z 3 56 VALLE MARTIN J.

5L 2L 3L 1L 3 BELLA GALANA z 3 56 ASERITO RODRIGUEZ M.

3L 2L 1L 5L 4 MAYORA CHUCK z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

1S 4L 5L 1L 5 EMALVI z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

7S 1S 6 STAY z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 1L 7 VERNI OFF RISK z 3 56 BANEGAS KEVIN

2L 5L 3L 1L 8 KEY TOWER z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

1S 8S 2L 1L 9 KEIRA z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

9° Carrera -CARTOON RIDE (2012) - Distancia 1.400 metros

0L 8L 0L 1 MISTER CAPO at 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 9L 6L 3L 2 SKONBERRY z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

2L 3L 3 EMM GIULIO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

Debuta 4 STORMY MEISTER z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

8L 5 DON JERO a 3 56 LENCINAS DARIO E.-2

3L 9L 0L 2L 6 RIO ESCONDIDO zd 3 56 BETANSOS HORACIO J.

Debuta 7 LITTLE BROTHER a 3 56 MOREYRA WILSON R.

0L 8 EL SEMILLERO a 3 56 PIREZ JAVIER A.

Debuta 9 VENGO A VERTE z 3 56 ZAPATA IVAN M.

2L 7L 0S 10 MIZRAIM z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

6L 4L 2L 11 PUERTO SUR a 3 56 CANDIA GUTIERREZ E G.

0L 12 SPARTIVENTO z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

8L 0L 7L 13 VITTO PLUS z 3 56 ROMAN JULIAN A.-3

6L 14 IVANEL t 3 56 GONZALEZ JOSE N.

Debuta 15 ICY TEMPORAL z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

9S 3L 16 SOY ACADEMICO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

10° Carrera - JOY DELFINE (2018) - Distancia 1.000 metros

6L 9L 0S 1L 1 INFI FITZ z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 0L 6L 0L 2 WHITE RATE a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

7P 5S 1S 2L 3 BUKET BOMB z 4 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 0P 7L 2L 4 ALLAIA z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

3P 1P 5S 5 SISTINE CHAPEL z 4 57 BETANSOS HORACIO J.

9L 5L 6L 9L 6 FRIGIA zd 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

7L 5L 3L 4L 7 BLUE AGAIN a 4 57 PERALTA JORGE L.

0L 6L 8L 5L 8 LAGUNA DEL VALLE z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

8S 5S 3S 6S 9 OPERA GARNIER a 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

2L 6L 4L 1L 10 FELICITAS KEY z 4 57 MOREYRA WILSON R.

1L 8L 11 DAMA PORTEÑA z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.

6L 7L 6L 3P 12 YA TE VEO z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

11° Carrera - CIAO AMORE (2010) - Distancia 1.200 metros

0L 1 EMMANUELDELMONTEz 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

0L 9L 0L 9L 2 RADIANT WINNER z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5S 0P 7S 0L 2a TOTO PLUS z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 4L 3L 8L 3 APOLO SKY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 8L 5L 5L 4 VALENTINO CHECK a 4 57 MARINHAS ANDREA S.

0L 4L 3L 6L 5 AMIGUITO TONIFICADOz 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 6 QUEFLECHAZO a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 7 DIPPER a 4 57 ZAPATA IVAN M.

8L 2S 8S 7P 8 ANGIOLO BRAVO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 7S 3L 5L 9 GLORIOSO ALICHAMP z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 6L 4L 3L 10 LUCA CHANGRETTA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 11 SISSON CATCH z 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

3L 2L 4L 3L 12 COMPADRON VEGA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

6L 6L 7L 4L 13 CHACHA VISION z 4 57 BANEGAS KEVIN

6L 6L 8L 4L 14 RODO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

12° Carrera - DEBOUCHE (2013) - Distancia 1.200 metros

7L 9L 7L 7L 1 ICILY DUBAI z 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

6L 2L 6P 3L 2 CHARLOTTE FLAME a 6 57 MATURAN WALTER R.

0L 9L 6L 7L 3 AS YOU ARE z 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

2S 0S 9S 7P 4 USAINA t 6 57 XX

4L 3L 5L 4L 5 HERCILIA z 6 57 PIREZ JAVIER A.

3P 2P 1P 0P 6 BLUE HEAVEN a 6 57 SAEZ GASTON G.

3L 3L 4L 1L 7 MALASIA VIV z 6 57 MARINHAS ANDREA S.

7L 6L 1L 0L 8 ORISHAS z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

4L 7L 9L 5L 9 FLOURISH z 6 57 FERNANDEZ LUIS M.

5L 0L 7L 0L 10 EQUAL SOUL a 6 57 CACERES LUIS A.

13° Carrera - GLICK BORDEAUX (2009) - Distancia 1.300 metros

0L 0L 6L 1 LORENS ATTACK z 5 57 MATURAN WALTER R.

9L 6L 7L 8L 2 SHAL EVA t 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5L 8S 7S 2L 3 CHE SICILIANA a 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 8L 8L 9L 4 VASCA GAUCHA a 5 57 ROMAY ABEL I.

0L 4L 6L 2L 5 BLOOD DANCE z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 2L 0L 7L 6 PRINCESA ASLAUG zd 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 0L 8L 0L 7 LES GANA IGUAL a 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 0L 8L 8L 8 CAUSA PIRATA a 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

3L 5L 9 MAS RESPETADA a 5 57 VILLAGRA RAUL E.

0P 7L 6L 0L 10 PRIMA DONNA KAL z 6 55 LOPEZ MARIANO J.

0L 6L 0L 5L 11 TAPE ALBERTINA a 5 57 SAEZ GASTON G.

0L 3S 3L 5P 12 GATA BAILANTERA t 6 55 CABRERA ANIBAL J.

2L 4L 5P 7S 13 DESPEGAR PACK zd 5 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 4L 0L 8L 14 SNIPY VISION a 6 55 SINIANI EMILIANO F.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 7 – 1 – (9 – 9A)

2da.) 8 – 7 - 6

3ra.) 4 – 6 - 2

4ta.) 9 – 5 – 6

5ta.) 7 – 6 - 3

6ta.) 1 – 3 - 8

7ma.) 2 – 9 - 6

8va.) 9 – 5 - 3

9na.) 3 – 6 – 11 - 16

10a.) 3 - 4 – 12

11a.) 12 – 3 – 10

12a.) 5 – 2 – 6

13a.) 9 – 5 – 3 – 13