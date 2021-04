El último campeón va por la remontada ante el PSG y el Porto de Marchesín, a todo o nada frente al Chelsea

Hoy por la tarde, a partir de las 16, el Bayern deberá demostrar una vez más sus grandes cualidades para la remontada en el Parque de los Príncipes de París. El elenco Bávaro visitará al París Saint-Germain en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions Legue. El objetivo es remontar la derrota por 3 a 2 de la ida en Alemania y seguir avanzando hacia las semifinales.



El equipo de Mauricio Pochettino no podrá contar con Marquinhos, Kurzawa y Bernat por lesión, mientras que por Covid-19, no jugarán ni Florenzi ni Verratti, además de que tiene en duda a Ángel Di María y Keylor Navas. Mientras que por el lado del Bayern, no podrá utilizar a su mejor jugador y delantero letal, Robert Lewandowski.

El Porto, que tiene al argentino Agustín Marchesín como arquero titular, visita hoy, desde las 16, al Chelsea en Stamford Bridge de Inglaterra. El elenco portugués llega a este encuentro con una difícil desventaja de 2-0, y la historia señala que solo en cuatro ocasiones un equipo ha sido capaz de superar la eliminatoria tras perder el partido de ida sin marcar como local.



El juego de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán terminó 2-0 en favor de los Blues. Con una anotación de Mason Mount al minuto 32 y otro gol de Benjamin Chilwell al 85, puso una ventaja más que cómoda para los ingleses sobre los portugueses para recibir el partido de vuelta en el Stamford Bridge.