En el mano a mano, Rigoni fue más que Pan y Circo y metió la quinta consecutiva

Por Galopón

Otra tarde primaveral de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con trece actos en la cartelera. En ese marco se corrió el Clásico “España” (L-1.200 mts.) donde Rigoni dio cuenta del bravo Pan y Circo, que le “cambió la bocha” y estaba vez lo fue a pelear desde el vamos. Recién en la recta el favorito le torció el brazo escapando para en el final ganarle con desahogo, mientras que tercero arribaba Markel.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, que contó con seis participantes –no corrieron Patrón Xo, Una Causa y Va El Tercero- y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo por Rigoni con un sport de $1.90 sobre las chances de Peso Argentino ($3.05) y de Markel ($4.30). Trasladado el pleito a la pista, el pupilo de “Yei Yei” Martínez se encargó de confirmar dicha preferencia; ya que conducido eficazmente por su habitual piloto, Eduardo Ortega Pavón, logró la décima victoria en veintidós presentaciones, empleando el buen registro de 1 min 10 s 87 centésimas para los 1.200 metros de recorrido.

Ni bien abrieron las gateras Rigoni, tal su característica, salió rápido. Pero no contaba con que Pan y Circo también lo haría, y desde el mismo pique le dio lucha sin cuartel; mientras que en un segundo plano quedaban Retracto y Peso Argentino, que pugnaban por no perder el compás de los dos de adelante, quedando enseguida Markel y Eyes Have It.

De esa forma completaron el opuesto y, al zambullirse en el codo de la calle 41, continuaba la pugna por la vanguardia con el favorito el pescuezo de ventaja sobre Pan y Circo; con Peso Argentino y Retracto, cerca, por afuera; mientras que por adentro quedaban Markel y Eyes Have It.

En plena elipse se achicó al mínimo la diferencia entre los dos de adelante, mientras se acercaban peligrosamente Peso Argentino y Retracto. Así, pisaron la recta con leve supremacía de Rigoni, que buscó la media cancha, mientras Pan y Circo lo hacía por los palos. Así, por los 150 metros finales se escapó el favorito para cruzar el disco con cuatro cuerpos de ventaja sobre Pan y Circo, que por medio pescuezo pudo frenar la carga de Markel.

El ganador se movió en 23 s 41 centésimas los primeros 400 metros y 45 s 65 centésimas para los 800 metros.

Viernes con más Turf: La juventud de Doña Naif ante la experiencia de Joy Mírenla

Semana frenética y a todo ritmo hípico, por eso hoy vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo, con un interesante programa de catorce actos entre las 13.30 y las 20. Los mismos le sirven de marco al momento culminante de la reunión, que es el Clásico “Jockey Club de Rosario” (G III-2.000 mts.), una carrera reservada para yeguas de 4 años y más edad, a peso por edad. Ocupa el sexto turno de la programación, con un premio de $2.359.500 a la ganadora y la participación de cinco reconocidas fondistas que componen un lote muy homogéneo. Nuestro voto se lo vamos a confiar a la representante de la “joven guardia”, Doña Naif, que desde que reprisó concretó dos actuaciones que la muestran en el mejor momento de su campaña. Viene de obtener el Clásico “Espirita” (L-1.800 mts.) en puesta con Gamer Winner, quedando a la cabeza Dona Bimore en un final emocionante. Baja al Bosque y acá se las verá con las “mayorcitas” Joy Mírenla, Che Evasora y Super Dakota que no se la van a hacer fácil. Y como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, antes hay que correrlas”. Por eso , se viene un carrerón…¡¡¡¡Hagan juego, señores!!!!