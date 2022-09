En un clima caliente, el Lobo quiere quedar puntero

En la noche de hoy, el Lobo cerrará la jornada como local contra Independiente en el Juan Carmelo Zerillo a partir de las 20:30, por la fecha 17 de la Liga Profesional. El equipo albiazul buscará volver a la victoria tras tres partidos y así llegar a la punta del torneo hasta que juegue Atlético Tucumán el lunes por la noche, además de que Huracán ganó el jueves y llegó a la segunda posición, por lo que le mete presión para sumar de a tres.

Después del empate en Junín, Néstor Gorosito metió mano en el equipo y finalmente seguirá con el 4-4-2, pero habrá dos modificaciones respecto al equipo que jugó contra Sarmiento. En primer lugar, Brahian Alemán jugará de doble cinco con Agustín Cardozo mientras que Alexis Steimbach entrará por Emanuel Cecchini para jugar por la banda derecha. Por el otro lado, Benjamín Domínguez reemplazará a Tomás Muro para que Nicolás Contín y Franco Soldano sigan haciendo dupla adelante. Como anticipó el diario Hoy, el plantel decidió no concentrarse por la deuda en pagos, por lo que los concentrados se encontrarán en el vestuario.

Con respecto a los convocados, Ramón Sosa estará en el banco de suplentes y también regresarán Tomás Durso, Alan Lescano e Ignacio Miramón por Eric Ramírez, Nahuel Manganelli, Manuel Insaurralde y Gonzalo González.

En cuanto al Rojo, también viene de igualar pero de local contra Vélez y Julio César Falcioni decidió hacer un solo cambio con el ingreso del Chucky Ferreyra por Leandro Benegas en la delantera. Vale recordar que desde su asunción, Falcioni no sumó de a tres y logró muchos empates.

El plantel no concentró y Pellegrino estalló

Como había anticipado el diario Hoy, en el seno del plantel profesional de Gimnasia estaba latente la decisión de no concentrar si después del entrenamiento no aparecían novedades respecto al pago de salarios atrasados. Desde hace varios días que los referentes se encuentran en diálogo con los dirigentes para saldar las deudas y a pesar que una parte de ella se saldó, la mayoría todavía no recibió el dinero sumado a que desde calle 4 afirmaban que iba a suceder ayer, pero el feriado nacional de último momento modificó los planes.

Por eso mismo, los jugadores Triperos se retiraron de Abasto a sus respectivas casas a la espera de enfrentar al Rojo hoy a las 20:30 en el Bosque. Tras esto, el presidente Gabriel Pellegrino salió en medios capitalinos a expresar su enojo con esta decisión y a afirmar su descontento con la postura que tomaron los futbolistas en la previa a un partido importante. Además, afirmó que el lunes se solucionará el tema de la deuda, pero los jugadores decidieron no concentrar igual.