EN VIVO | Gimnasia quiere sellar su clasificación a la Copa Libertadores ante Boca

MINUTO A MINUTO | PRIMER TIEMPO | GIMNASIA 0 VS BOCA JUNIORS 1

Con gol de Fabra, Boca le gana a Gimnasia por la mínima en el Bosque.

FORMACIONES:

GIMNASIA: Rey; Enrique, Morales, Piris y Melluso; Insaurralde, Cardozo, Alemán y Benjamin Domínguez; Ramon Sosa y Eric Ramírez.

BOCA: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez, Romero; Langoni, Benedetto.

El final de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina y de aquí hasta el domingo se juegan cosas importantes muchos clubes para definir su futuro. Con Boca, Racing y Huracán peleando por ver quién sale campeón, hay otros equipos como Gimnasia que se disputan los últimos tickets para clasificar a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año que viene.

En la tarde de hoy, justamente Xeneizes y Triperos se enfrentarán en el Bosque a partir de las 15 para disputar los 81 minutos que faltan de aquel encuentro suspendido el jueves 7 de octubre tras la represión policial y la muerte de Lolo Regueiro.

Con un tiempo de 40 minutos y otro de 41, el Lobo sabe que de mínima debe sumar para encaminar su clasificación a la Copa Libertadores, pero que un triunfo sería un empujón más cercano a cumplir ese objetivo porque luego un empate en Córdoba le aseguraría no depender de nadie más. Aunque enfrente tendrá a Boca, que perdió la punta después del triunfo de Racing contra Lanús, por lo que debe ganar para después depender de sí mismo en la última jornada contra Independiente. Por eso mismo, en este terreno comienzan las especulaciones con respecto a los famosos incentivos a los equipos que enfrentan a los candidatos al título.

Mismo Fernando Gago habló en conferencia de prensa acerca de la posición de River e Independiente, que perdiendo contra Racing y Boca respectivamente, podría condicionar a su clásico rival para que no se quede con una estrella más. Pintita comentó su punto de vista ante estas especulaciones y versiones: “Me parece una falta de respeto que se hable de situaciones así. No las escuché, pero me parece una falta de respeto que se diga eso sobre un jugador que va a jugar un partido de fútbol”.

Hasta el presidente de la Academia, Víctor Blanco, ayer respaldó esta postura de Gago y también dio su visión: “Lo que más anhelo es poder coronar este presente. Creo que Independiente y River van a tratar de ganar sus partidos, porque las instituciones siempre están por encima de eso”.