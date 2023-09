EN VIVO | La Selección empieza un nuevo camino en las Eliminatorias

Terminó la cuenta regresiva. La Selección Argentina vuelve a jugar por los puntos después de consagrarse campeona del mundo en Catar 2022. El combinado albiceleste estrena su título de campeón mundial en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Desde las 21 en el estadio Monumental, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debuta ante Ecuador por la primera fecha del certamen que otorga seis boletos directos a la próxima cita mundialista. En tanto, un eventual séptimo lugar dará un lugar en el repechaje para acceder al mismo.

Con todas las entradas agotadas en la cancha de River, la Scaloneta vuelve a encontrarse con su gente después de casi seis meses. La Albiceleste disputó cuatro partidos amistosos: en la fecha FIFA de marzo, derrotó a Panamá por 2 a 0 y a Curazao por 7 a 0; en junio hubo una serie por Asia, donde la Scaloneta se impuso ante Australia e Indonesia por 2 a 0 en ambas ocasiones. Ecuador, por su parte, tiene nuevo entrenador, ya que Félix Sánchez Bas reemplazó a Gustavo Alfaro luego del Mundial. Inicia su participación con el castigo de tres puntos, por el problema legal de Byron Castillo, quien no pudo ser convocado. En junio superó 1-0 a Bolivia y 3-1 a Costa Rica, ambos amistosos.

En tanto al probable 11 para hoy, Lionel Scaloni tiene todo claro en cuanto al arquero y los defensores, pero posee algunas dudas en el mediocampo: en particular, en qué posición ubicar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para que ambos sean parte del once inicial. Asimismo, otro de los puestos que no tiene definido un dueño es el de centrodelantero: por un lado está Julián Álvarez, quien es una fija últimamente en el Manchester City y corre con ventaja tras ser uno de los goleadores argentinos en la Copa del Mundo; por el otro está Lautaro Martínez, emblema de Inter que está atravesando un gran momento, convirtiendo 25 goles -igual que Lionel Messi- desde que la Scaloneta se consagró en Oriente Medio. Más allá de eso, podría haber otra sorpresa en el ataque: el entrenador analiza si dejar a Ángel Di María o meter a Nicolás González en el 11 titular.