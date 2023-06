EN VIVO | River 1 - 0 Fluminense

Con la necesidad de hacerse fuerte en el Monumental para acomodarse en el Grupo D y que no se complique todavía más la clasificación, River se mide contra Fluminense hoy, desde las 21.30, en el marco de la quinta fecha de la Copa Libertadores. El Millonario necesita sumar de a tres y luego esperar una mano de Sporting Cristal para respirar tranquilo.

Último con cuatro puntos en la zona, el Millonario viene de un duro empate 1-1 en Perú que lo dejó sin margen de error para estas dos últimas jornadas de la zona. Los de Martín Demichelis buscarán recuperar sensaciones y reencontrarse con su mejor nivel para superar a un elenco brasileño que está primero con 10 unidades pero no llega en un gran momento.

Con relación al equipo, todo hace pensar que Micho mantendrá la base que eligió para el duelo suspendido con Defensa y Justicia del sábado, pero con un puñado de retoques y alguna duda. Milton Casco volverá a plantarse como lateral izquierdo en lugar de Elías Gómez, y la incógnita también pasa por el fondo ya que entre Robert Rojas, titular frente al Halcón, y Paulo Díaz, ya recuperado de un inconveniente en el tobillo derecho, saldrá el acompañante de Leandro González Pirez.

La otra modificación tiene que ver con el regreso de Nacho Fernández en el mediocampo para reemplazar a Agustín Palavecino, con la tarea de construir juego y desequilibrar junto a Esequiel Barco, mientras que Rodrigo Aliendro se mantendrá como el volante de contención junto a Nicolás de la Cruz ante la ausencia de Enzo Pérez, quien debe cumplir una fecha de suspensión. En la delantera, Pablo Solari tiene todos los número para ser el acompañante de Lucas Beltrán.

Fluminense llega con un panorama distintito al Monumental: tiene la tranquilidad de liderar el Grupo D de la Libertadores, pero también es cierto que viene de caer con The Strongest y seguramente no querrá poner en riesgo la posibilidad de terminar la fase como primero. En cuanto a su actualidad, llega de cortar una racha de cinco partidos seguidos sin victorias, tras vencer a Bragantino por 2-1 el pasado domingo. Además, para visitar a River en el Monumental hay que remarcar que tendrá una baja sensible en el 11: Marcelo, quien sufrió una molestia muscular el fin de semana.