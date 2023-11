Enfrentamiento entre los jefes de barras de Estudiantes y Gimnasia

Cruce de palabras entre los jefes de barras de Gimnasia y Estudiantes luego de una pelea callejera.

El enfrentamiento entre ambos, en los que habrían participado otras personas, se habría dado este sábado por la tarde en Villa Catella.

Tras lo sucedido, el Tata de Los Leales (barra del Pincha) filmó un video mostrando un pantalón que pertenecería al Volador, barra del Lobo, como "trofeo".

"Para todos los pibes de Gimnasia, esto es para que vean el jefe de barra que tienen ustedes, tanto que hace videos, que "jetonea", que se la banca" dijo y luego contó cómo fue la pelea. Además, desafió al barra del Tripero a hacer un video.

La respuesta del Volador no tardó en llegar. El mismo se filmó y contesto: "¿Cómo no voy a hacer un video? Vos te paraste y tiraste un rasguñon, pero eran cuatro. Yo estaba sólo con el pibe mío, pero no pasa nada. Si vos queres y te da, mano a mano".