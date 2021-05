“Es una locura que se diga que yo podría ir a Estudiantes”

Víctor Ayala es uno de los jugadores que todavía no tiene definida su continuidad en Gimnasia, ya que se le termina su contrato el 30 de junio y desde la CD por ahora no tienen pensado renovarle. Por esta cuestión, el paraguayo afirmó: “Es una locura que piensen que por rabia yo voy a cruzar de vereda. Es una locura eso. No saben lo que yo pienso y el cariño que mi familia le tiene a Gimnasia”.

Además, agregó: “Si se da lo del tema de seguir, bienvenido sea y si no, bueno, me iré por la puerta grande, en todos los partidos dejé todo. En mi familia somos todos hinchas de Gimnasia”.