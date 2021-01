España: Messi podría jugar hoy uno de los últimos partidos en Barcelona

Hace meses que el futuro de Lionel Messi es una incógnita, pero Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barcelona encendió las alarmas en una entrevista con ESPN cuando se refirió al astro argentino.

“Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver”, manifestó Benedito.

Y agregó: “La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año”.

“Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barcelona, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación”, completó.

Tras el triunfo frente al Bilbao, el Barcelona volvió a los entrenamientos y ya se prepara para el partido ante el Granada. Messi comenzó el año con todo. Después de una buena actuación contra el Huesca, la Pulga la rompió en la victoria 3-2 ante el elenco vasco donde marcó dos goles, y de esa manera llegó a la cima de la tabla de goleadores donde comparte el primer puesto con Luis Suárez (Atlético de Madrid), Iago Aspas (Celta de Vigo) y Gerard Moreno (Villarreal).

Luego de los triunfos en los primeros encuentros de 2021, el Culé quiere continuar con su racha para descontarle a los de arriba. Está tercero y ya arrancó a prepararse para su próximo desafío, que será hoy a las 14.30, enfrentando al Granada por la 18° fecha de la Liga.

De esta manera, sin tiempo para el descanso, en las últimas horas todos los futbolistas disponibles trabajaron bajo las órdenes de Ronald Koeman en la Ciudad Deportiva del conjunto catalán. Los jugadores que sumaron minutos contra el Bilbao realizaron una sesión de tareas regenerativas.

Finalizado el choque que terminó en triunfo Blaugrana, el entrenador elogió el buen momento del astro argentino y aseguró: “Desde el primer día, cuando empezamos juntos, ha hecho lo máximo. No me ha sorprendido su calidad, porque lleva muchos años de alto nivel. Ahora, con él marcando, lo veo feliz y cómodo, y con muchas ganas de ganar. Puede ser que su efectividad sea ahora un poco más que al principio. Yo creo que está con muchas ganas, así lo pienso, pero la mejor contestación debe darla él”.

Asimismo, se confirmó que Barcelona debutará en los 16vos de final de la Copa del Rey enfrentando al Cornellá, de la Segunda B que eliminó al Atlético de Madrid.