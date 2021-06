España no pudo con Suecia y hoy juega Francia ante Alemania

La Eurocopa continúa a pura acción. Ayer en Sevilla se presentó uno de los máximos candidatos al título, España, que vive un claro recambio generacional a las órdenes de Luis Enrique, pero sin un delantero que marque diferencia porque Morata se fue abucheado y el equipo no rompió el cero.



El elenco español y Suecia empataron sin goles en su debut en la Eurocopa, tras una semana marcada por la Covid-19, que golpeó a ambas selecciones y llenó de incertidumbre el encuentro en Sevilla. Las dos principales favoritas del Grupo E, en el que también están Polonia y Eslovaquia, no se sacaron diferencia.



La primera mitad tuvo al seleccionado de Luis Enrique como protagonista casi exclusivo del dominio de la pelota y de las acciones. Con un juego de transiciones largas y poca dinámica, la Roja se adueñó de la tenencia y generó un puñado de situaciones muy claras que no terminaron en gol por las imprecisiones de sus definidores.



En el complemento, la tónica del juego no cambió, pero esta vez a España le costó más encontrar espacios ante una Suecia replegada totalmente, por momentos con ocho futbolistas dentro del área. Por eso, Luis Enrique buscó con Sarabia y Thiago darle mayor dinámica al ataque, sobre todo con la salida de Morata y la decisión de jugar sin un centro delantero clásico. Estas modificaciones no dieron el efecto deseado y poco después entraron Gerard Moreno y Oyarzabal, para intentar así un ataque más punzante.



Sin embargo, los suecos supieron aguantar y a pesar de que los españoles se volcaron en ataque, no lograron conseguir el ansiado gol de la victoria. De esta manera, fue 0-0 en Sevilla y el público terminó silbando al combinado de Luis Enrique que pecó en la primera mitad de falta de contundencia y en la segunda tuvo pocas ideas ante un rival que se dedicó a defenderse. El sábado, Suecia se medirá ante Eslovaquia y España hará lo propio contra Polonia, que cayó en su debut.

Debutan el campeón y la selección de Ronaldo



Los campeones del mundo franceses desafían a Alemania hoy desde las 16 en Munich, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase de la Eurocopa, mientras que los actuales campeones portugueses, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, juegan desde las 13 contra Hungría en Budapest, en un estadio completo en cuanto a espectadores. Será además un choque con mucho en juego pese a ser el primero para ambas selecciones en el Grupo F, el considerado como el “grupo de la muerte” de la competición. Solo los dos primeros, y quizá el tercero, en función del número de puntos, estarán presentes en octavos de final.