Esta noche cueste lo que cueste

Solo sirve ganar. ¿El cómo? Después se analizará. Hoy, desde las 21 y en el estadio de Uno ante el Barcelona de Ecuador por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, a Estudiantes de La Plata solo le sirve ganar. Y no solo eso, deberá ser por más de un gol para clasificar directamente a octavos sin tener que padecer los tiros desde el punto del penal. Instancia en la cual al Pincha no le fue bien si tenemos en cuenta la eliminación de Copa Argentina con Laferrere, de la Copa de la Liga con Argentinos Juniors y por último la eliminación con Independiente de Avellaneda también por la misma vía y en el mismo certamen. Además, es el único objetivo importante que le queda en el semestre: clasificar a octavos de la Copa Sudamericana. No pudo pelearle el torneo a River, quedó algo alejado de los puestos de Libertadores, aunque aún con varios partidos por disputar, y la Copa Argentina que todavía tiene mucho camino por andar hasta fin de año. Para Eduardo Domínguez podría significar un quiebre. El entrenador tiene números incuestionables como DT de Estudiantes, aunque las estadísticas podrían quedar en solo una anécdota si su equipo no puede dar vuelta la serie ante Barcelona de Ecuador y finalmente queda eliminado. Respecto al equipo, la buena noticia para el entrenador es que para hoy podrá contar con José Sosa, quien viene de sumar minutos el sábado pasado ante River en el Monumental. Además, Santiago Núñez fue exigido ayer y podrá ser titular para esta noche. En comparación del 11 que perdió en Guayaquil, ingresarían Núñez, Mauro Méndez y Franco Zapiola.