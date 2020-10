"Estamos esperando incorporar un central más"

Leandro Desábato brindó una conferencia de prensa este miércoles, donde destacó el proceso el cuál se encuentra el equipo y además aseguró que pese a estar contento con las incorporaciones, quiere un central más: "Nos proponemos construir un equipo y eso lleva un proceso, no es fácil en plena pandemia. Veo una evolución de los jugadores, se están empezando a formar las pequeñas sociedades, en los amistosos están interpretando lo que nosotros queremos de ellos"

Pese a estar conforme con los refuerzos, el "Chavo" remarcó la necesidad de sumar un zaguero de experiencia, ante el interés que tiene Estudiantes por Fernando Tobio: "Estoy contento con los jugadores que han llegado, el equipo se va cerrado, estamos esperando incorporar un central. En estas horas se podría confirmar lo de Tobio según hablé con Alayes. Y si no viene, confiamos mucho en lo que tenemos".

Además señaló que maneja dos variantes en cuánto esquemas, ya que puede variar desde un 4-4-2 y un 4-3-3. Por otro lado, remarcó que más allá de la importancia de los resultados en los amistosos, es importante que siga encontrando el funcionamiento del equipo. "Si bien el resultado es lo más importante, en este período que me toca en medio de una pandemia necesitamos consolidar el equipo. Sufrimos bajas por Covid o lesiones y todavía no pudimos contar con el once ideal, no es sencillo".

Por su parte, remarcó que sabe donde está parado y los riesgos que corre en su actual cargo: "Hoy entro en otra etapa y me van a juzgar por lo que ven dentro de la cancha. Estudiantes me genera una presión. Estoy en el equipo del cual soy hincha y el compromiso que tengo es muchísimo más grande, pero son los riesgos que pueden pasar al asumir".

El "Pincha" se suma a la espuma

Durante este miércoles, Estudiantes confirmó a Quilmes como su nuevo sponsor. "No somos Gatoré, somos Quilmes. Y somos el nuevo sponsor de Estudiantes", remarcó la empresa. Y Estudiantes, devolvió gentilezas: "Bienvenido Quilmes a la familia más grande del mundo".