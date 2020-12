Estudiantes aprovechó la oportunidad ante el Racing B

Vino el Racing B a La Plata. Los titulares del conjunto de Beccacece entrenaron por la mañana en Avellaneda pensando en la Copa Libertadores y en Boca Juniors.



Era una buena oportunidad para que Estudiantes pueda aprovechar. Y aprovechó.



Juego parejo. Gran gol de Solari para la Academia, en el contexto de un primer tiempo cambiante, en el que los de Avellaneda fueron más punzantes.



Terminó el tiempo de inicio y Racing estaba 1-0 arriba.



En el complemento apareció más lucha en los locales y un centro más hizo que entre el arquero de Racing y Díaz se ponga el 1 a 1 y termine una racha de más de 700 minutos sin gol del León.



Me pregunto: ¿cómo no se dan cuenta del problema? Los de calle 1 carecen de recuperación y creación en el medio campo.



Con jugadores “ni”, o sea, ni crean, ni quitan, ni son intensos en ir y venir, ni meten, ni nada. Ayala queda muy solo. Y si los de atrás y los de arriba no son todavía presente (hay jugadores que trajeron que ya deberían serlo). Entonces, ¡hacer goles y ganar es totalmente utópico! Todavía enfrentando a un Racing Club de Avellaneda que terminó casi con un tercer equipo.



El fútbol argentino está tan pobre que nunca fue tan fácil ganar un partido. Así como perderlo. Solamente es cuestión de ánimo alto e intensidad que salga del alma.