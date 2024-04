Estudiantes aterrizó en Chile para iniciar su sueño copero

La Copa para volver a sonreír. Estudiantes de La Plata inicia esta tarde noche su camino en la Libertadores 2024. Después de lograr meterse en el máximo certamen continental gracias a la consagración en la Copa Argentina 2023, los dirigidos por Eduardo Domínguez intentarán ir por el sueño de todos los hinchas albirrojos. Si bien no es el mejor momento del Pincha porque lleva cuatro derrotas al hilo entre torneo local y la Supercopa ante River, el debut copero le servirá para cambiar el chip y pasar de página rapadimante. Por eso hoy, desde las 19 en Chile, enfrenta a Huachipato en tierras transandinas por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

La delegación albirroja llegó ayer pasado el mediodía a suelo chileno, se hospedó en el hotel Diego de Almagro de Concepción y quedó concentrado para el duelo de hoy.

En cuanto a la conformación del equipo, el cuerpo técnico otra vez tuvo que afrontar contratiempos en la confección del once inicial y de la lista de concentrados. Ahora por diferentes razones Domínguez no podrá contar para el debut ante Huachipato con Guido Carrillo, por un cuadro febril; y Edwuin Cetré, quien aun debe una fecha de suspensión de la Copa Conmebol Sudamericana del año anterior, por lo que a Chile viajaron solamente 24 futbolistas entre los que se encuentra el juvenil Román Gómez.

Así como Carrillo y el delantero colombiano Cetré no podrán estar en la provincia de Concepción, en el centro de Chile; el otro que se pierde el primer cotejo internacional del equipo es Gastón Benedetti. El defensor izquierdo contrajo dengue y si bien ya se encuentra reestablecido, el tiempo que estuvo en reposo le hizo perder no sólo entrenamientos, sino también peso, y por esa razón es que aún no puede ser tenido en cuenta por el entrenador Pincha. No obstante, habría pocos cambios en el once del Pincha, ya que se metería Mauro Méndez en lugar de Cetré. El resto se mantendría tal cual salió a jugar en Varela ante Defensa y Justicia.

Por otro lado, en cuanto al conjunto chileno, se clasificó como campeón de Chile y están enfocados en no desentonar en su tercera experiencia en el torneo continental.

Cabe destacar que luego de coronarse en 2023, Huachipato perdió al técnico Gustavo Álvarez y trajeron a Javier Sanguinetti quien tuvo un inicio irregular en el campeonato doméstico, en el que ha perdido 10 puntos en seis jornadas para ubicarse por debajo de la mitad de la tabla de clasificación. Además, no podrá contar con una de sus figuras, el venezolano Brayan Palmezano quien fue operado del codo en el brazo derecho. Tampoco con el volante Claudio Sepúlveda que sufrió un desgarro el fin de semana.