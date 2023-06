Estudiantes buscará la épica para quedarse con el grupo

A todo o nada. Estudiantes de La plata recibirá hoy a Oriente Petrolero de Bolivia en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega al compromiso de esta tarde compartiendo el primer lugar del grupo con el Red Bull Bragantino, aunque hasta el momento los brasileños son los que se quedarían con el pase a los 8vos de final del certamen continental por la diferencia de goles a favor.

El Pincha está tres goles por debajo de los números que tiene Bragantino, por eso hoy necesita ganar y esperar que en Brasil Tacuary (rival de Bragantino) le saque al menos un empate al local; o bien en caso de que gane el conjunto de brasileño, Estudiantes deberá vencer por una diferencia de goles que le permita escalar al primer lugar. Si Bragantino gana su partido 1-0, el elenco albirrojo deberá superar a los bolivianos 4-0, si en Brasil el local gana 2-0, el triunfo en La Plata debería ser por 5 goles, y así sucesivamente.

Cabe recordar que el primer lugar del grupo otorga un boleto a los 8vos de final de la Copa, mientras que el segundo puesto te lleva a los 16avos de final del torneo. Es por eso que Domínguez y compañía buscaran un triunfo y una goleada en su partido ante Oriente Petrolero.

En esa línea, el entrenador probó ayer con un equipo ofensivo, en donde varió el esquema que venía utilizando y además debió reemplazar a Leonardo Godoy, quien sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha. En su lugar estará Eros Mancuso, mientras que Guido Carrillo sería quien ingrese por el defensor Santiago Núñez. El resto del equipo se mantendría respecto de los que viene presentando en el torneo local.

En cuanto al cambio de esquema, el DT explicó: “Ponemos mucha gente en ataque, y no por tener dos nueves. Nosotros llevamos a los rivales a esos lugares, ahora tenemos que encontrar soluciones diferentes y las estamos trabajando”.

Bragantino puede ser el verdugo del Pincha

“La definición del grupo será muy ajustada, de ambos lados se va a estar pendiente del resultado, pero nosotros tenemos que abstraernos de esa situación. Sabemos que hay que ganar de local y la diferencia de gol existe, pero no podemos entrar a pensando en hacer tal cantidad de goles. Nuestro objetivo es ganar y tener una buena presentación, mejorando algunas cosas y estando concentrados durante todo el partido. El tiempo no debe jugar en nuestra contra, las cosas se darán por decantación de lo que generemos”, expresó Eduardo Domínguez el lunes pasado en conferencia de previa en el Country Club de City Bell y en la antesala a la definición del Grupo C de la Copa Sudamericana.

El grupo tendrá, además del partido de Estudiantes de La Plata ante Oriente Petrolero en Uno, el duelo entre el Red Bull Bragantino de Brasil y Tacuary de Paraguay en el estadio del conjunto brasileño y a la misma hora que el compromiso del Pincha. Un partido trascendental también para los dirigidos por Eduardo Domínguez ya que puede definir el futuro cercano de su equipo en el actual certamen continental.

El elenco comandado por Pedro Caixinha llega como el amplio favorito a quedarse con los tres puntos ante los paraguayos. No solo porque es superior en el juego y viene de golear a Flamengo por el Brasileirao, sino porque Tacuary pondría un equipo alternativo teniendo en cuenta que está peleando el descenso en su liga. Con un triunfo, los brasileños pueden ser los verdugo de Estudiantes, habida cuenta que obligaran al Pincha a golear por 4 o más goles a los bolivianos.

Oriente Petrolero en crisis y con nuevo DT

Oriente Petrolero, rival del Pincha esta tarde en Uno, se encuentra en una profunda crisis deportiva, con solo una victoria en sus últimos 14 partidos. Llegó a estar 10 sin ganar desde aquel mencionado triunfo, aunque cortó esa racha a comienzos de junio al derrotar a Always Ready por 2-0 como local.

Los bolivianos se ubican en el 12° puesto en la tabla de posiciones, a 15 puntos de la cima y ahí nomás de los puestos de descenso. Vale señalar que bajan dos directamente y el 15° juega promoción.

Por otro lado, y respecto del partido de ida que disputo el Pincha ante Oriente, el conjunto petrolero tiene un nuevo entrenador: Guillermo Hoyos, un técnico que tiene su sello de juego ofensivo que viene desde sus inicios en el Barcelona de España.