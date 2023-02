Estudiantes buscará pinchar de local

A saldar deudas pendientes. Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín esta tarde por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 19:15, el equipo dirigido por Abel Balbo intentará cambiar la imagen que dejó en Uno cuando perdió en el debut ante Tigre, y luego en la tercera jornada ante Lanús.

El triunfo frente a Godoy Cruz de Mendoza la semana pasada trajo alivio y aire para el plantel que venía de caer ante el Granate en una actuación decepcionante. El entrenador pateó el tablero frente al Tomba y, si bien no hubo una mejora en el rendimiento del equipo, consiguió tres puntos que sirvieron para detener el sangrado. Sin embargo, la herida todavía no está sanada. Para eso el Pincha debe conseguir una victoria en condición de local ante su gente, algo que no ocurrió en lo que va del 2023.

En cuanto a la conformación del plantel, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Ezequiel Muñoz regresa a la lista de concentrados después de casi once meses de haber sufrido su lesión ligamentaria de la rodilla izquierda. El defensor forma parte de los 23 elegidos por Abel Balbo para el partido que Estudiantes jugará este sábado en Uno ante Sarmiento de Junín por la quinta fecha del Torneo Binance 2023. Muñoz jugó su último partido con la camiseta pincha en el derbi de la ciudad que se disputó en marzo del año anterior y que culminó 1-1 en el estadio de Gimnasia.

Por otro lado, las lesiones musculares siguen afectando al plantel. Al ya conocido caso de Leonardo Godoy se sumó Juan Cruz Guasone, que por otro episodio similar quedó descartado y entró en recuperación. Además, y si bien no tiene lesión según estudios complementarios, Mauro Boselli debió frenar para no terminar lastimado. De hecho el delantero hoy estará en el banco de los suplentes. Las dudas planteadas son el retorno de Zaid Romero a la titularidad en lugar de Zuqui, para que Jorge ­Rodríguez se sume a la mitad de la cancha. Mientras que Mauro Méndez también tiene chances de compartir el ataque con Guido Carrillo en lugar de Matías Godoy.