Estudiantes despide la pretemporada en Uno

Con un ojo puesto en lo que suceda hoy, pero con el otro pensando en el inicio de la competencia frente a Aldosivi en Mar del Plata, el León afrontará un nuevo amistoso desde las 9.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi. El cruce preparatorio con All Boys, que será transmitido por la plataforma virtual Estudiantes Play, significará el adiós del Pincha a la pretemporada y el inicio de la cuenta regresiva, a días del debut de la Copa Liga Profesional ante el Tiburón.

Cabe destacar que aquellos socios del Pincha que tengan la cuota social al día o sean suscriptores de Estudiantes Play podrán acceder a ver el partido de forma gratuita. De no ser así, deberán abonar $150.

El ensayo futbolístico ante el equipo de Floresta tendrá dos cotejos, por lo que el “Chavo” Desábato dividirá a sus dirigidos entre titulares y suplentes. La actividad en 1 y 57 contará con el siguiente organigrama: comenzará con la práctica principal de 80 minutos, con dos tiempos de 40 cada uno, con los habituales titulares de ambos planteles. A su vez, en el segundo encuentro estarán los suplentes en un cotejo que durará 40 minutos, con un intervalo a los 20.

Para este amistoso el entrenador Albirrojo no podrá contar con el juvenil que iba a ser titular, Mauricio Guzmán, debido a un traumatismo en el muslo de la pierna derecha, ocasionado en la última práctica en City Bell. Por dicha razón, desde el cuerpo técnico decidieron preservarlo y no estará presente. Sin embargo, según pudo saber diario Hoy, no correría riesgos para el partido de la próxima semana ante Aldosivi.

La baja de Guzmán se suma a la larga lista de lesionados del Pincha que no estarán disponibles para el encuentro de hoy. Juan Fuentes (sobrecarga en el aductor derecho), Nicolás Pasquini (lesión grado 1 en el bíceps izquierdo), Nazareno Colombo (esguince en su tobillo derecho) y Mauro Díaz (contractura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha), todos ellos en fase de recuperación. Mientras que el juvenil categoría 2000, Andrés Ayala, sufrió un esguince grado 2 de ligamento lateral interno en la rodilla y estará afuera de las canchas hasta 2021.

Respecto al 11 titular, el primer equipo de Estudiantes formaría con: Andújar; Godoy, Sivetti, Bazzana, Erquiaga; Sarmiento, Mascherano, Gómez, Rodríguez; A. González y L. Díaz. En tanto, en el 11 alternativo alineará a: E. González; Mura, Squadrone, Flores, Benedetti; García, Kalinski, D. Ayala, Romero; F. González y Cauteruccio.

All Boys, un rival que llega con rodaje

All Boys, último oponente de Estudiantes en esta pretemporada, llega con mucho rodaje luego de una serie de seis partidos amistosos.

Con el objetivo de incorporar ritmo futbolístico de cara al comienzo de la Primera Nacional, con fecha de inicio para el 7 de noviembre, el equipo de Floresta no perdió el tiempo y tiene disputados seis encuentros preparatorios, y en varios de ellos tuvo como rivales a equipos de Primera División.

El primero fue derrota frente a Huracán por 1 a 0 en el estadio Palacio Tomás Ducó. Luego le siguió una serie tres empates, y culminó con dos triunfos y un cotejo suspendido ante Deportivo Morón debido a las inclemencias del tiempo.