“Estudiantes, eliminado sin pena ni gloria”

En la noche de ayer, Estudiantes y San Lorenzo fueron un fiel reflejo de lo que son: poco y nada. Los de Boedo sin los hermanos Romero y Pittón son un equipo “mediocre” que, igual y otra vez, hizo a Andújar figura en el primer tiempo.

Estudiantes se burló y le faltó el respeto a su historia y a su “fanaticada” poniendo un equipo de 18-19 años de promedio (salvo un par de jugadores) estando vergonzosamente ya eliminado de la Zona Campeonato; descendiendo a la zona “consuelo” como si no pasara nada. Párrafo aparte: menos mal que no hay público, sino sus 3 conductores (1 político y 2 deportivos) serían vituperados fuertemente.

11 partidos sin ganar, 5 sin hacer goles, otra vez con Andújar como salvador y, como si fuera poco, eliminado sin pena ni gloria de un “torneito” impresentable. Un papelón futbolístico. No es ni Aldosivi ni Patronato de Paraná (con todo respeto), es el Club Estudiantes de La Plata. ¿Dónde queda el orgullo y la historia? ¿Dónde está justificado el gasto en incorporaciones que no juegan y deben “poner el pecho”? Su entrenador es culpable, pero no sólo él. Por sobre el cuerpo técnico hay tres instancias con más poder: el presidente, la Secretaría Técnica y la Subcomisión de Fútbol.

Indudablemente, Estudiantes ha perdido el rumbo futbolístico, un presente preocupante en un contexto difícil. Se acostumbró a perder y, a pesar de todo, lo positivo es que no hay descensos y este campeonato no cuenta para los promedios.