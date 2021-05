Estudiantes intentará pinchar y seguir

Llegó el día. Estudiantes de La Plata recibirá esta tarde, desde las 17.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, a Independiente de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El Pincha buscará dar el golpe y continuar alimentando la ilusión de los hinchas, que esperan esperanzados volver al lugar de protagonismo que hace tiempo dejó, pero que está de vuelta para recuperarlo.



y con una rivalidad que data de hace más de 50 años. Ahora, mucho tiempo después, es el actual plantel Albirrojo que intentará estar a la altura del club y poder acceder a las semis del torneo. “Los jugadores en la cancha son los que escribirán la historia”, sostuvo Ricardo Zielinski en la conferencia de prensa previa al duelo decisivo ante el Rojo. En ese sentido, se prepararon toda la semana en City Bell con un solo objetivo y con un solo resultado que vale: ganar. El elenco dirigido por el Ruso se tiene fe y ya avisó que, por más que muchos den como candidato a Independiente, saben que uno y otro tiene las mismas posibilidades de quedarse con el triunfo.



En cuanto al equipo que estará hoy en el verde césped de 1 y 57, Zielinski apostará a lo que mayores resultados le dio: 4-4-2 y ocho cambios respecto a la última derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal. Vuelven Andújar, Rogel, Noguera y Pasquini; en la mitad de la cancha se mantendrá Corcho Rodríguez, Ángel González, por una banda, Tití Rodríguez, por la otra, mientras que la delantera será con Leandro Díaz, ya que Federico González no está al ciento por ciento desde lo físico, y Martín Cauteruccio, el héroe frente a Aldosivi y Rosario Central.

Como en una final, todo el plantel concentrado

Para el choque de esta tarde en Uno ante Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, Ricardo Zielinski decidió concentrar a todo el plantel, salvo los lesionados e Iván Gómez, quien aún continúa recuperándose de la Covid-19.

Además, tampoco estará disponible Darío Sarmiento, quien ya se encuentra vendido al Manchester City de Inglaterra y deciden preservarlo. De esta manera, son 23 los elegidos por el Ruso para afrontar el duelo contra Independiente.



En esta selección, el técnico Albirrojo pudo sumar a dos jugadores que no estuvieron en su consideración en las últimas jornadas: Federico González y Fernando Tobio. Este último, ya recuperado de su lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y en buen estado tras haber dado positivo de coronavirus. Además, el delantero Federico González, quien no pudo estar en el último encuentro ante Argentinos Juniors en La Paternal.



Otro que no estará a disposición es Mauro Díaz. El jugador padece de un desgarro grado 3 en el aductor de la pierna derecha.

Árbitro en la mira: los antecedentes de Pablo Echavarría

Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia esta tarde en el estadio de Uno, cuando Estudiantes reciba a Independiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Será la primera vez en el año que lo dirigirá al Pincha, mientras que al Rojo la segunda. Estará acompañado por Gabriel Chade y Diego Romero como asistentes y Jorge Baliño como el cuarto árbitro. En total, Echavarría arbitró en cinco encuentros al elenco hoy dirigido por Ricardo Zielinski, entre 2017 y 2020, en los cuales el equipo Albirrojo consiguió cuatro victorias y un empate en Copa Argentina, donde luego quedó eliminado por penales.



Por su parte, a Independiente lo arbitró en tres partidos, donde el Rojo consiguió dos victorias y un empate. La última vez fue frente a Newell’s, por el presente certamen.