Estudiantes quiere dar cátedra ante la Academia

Para volver a rugir. Estudiantes recibe esta tarde, desde las 18, a Racing por la vigésimo cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será en el estadio Jorge Luis Hirschi y tendrá al equipo de Eduardo Domínguez jugando un partido clave por la clasificación a las Copas internacionales del 2024.

Además, el compromiso de hoy se dará en la antesala al viaje a Guayaquil para enfrentar al Barcelona de Ecuador por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Por esta razón, y después de lo que fue el empate sin goles en Rosario ante el Canalla de Miguel Ángel Russo, el cuerpo técnico prevé algunas variantes teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se le vendrá a su equipo en este mes de julio.

No solo deberá afrontar los últimos partidos de la Liga Profesional, sino también los dos de Sudamericana y el martes 25 de julio el compromiso de 16avos de final de Copa Argentina frente a All Boys en el estadio Centenario de Quilmes. En ese marco y con la necesidad de volver a ganar después de cuatro partidos sin victorias en el certamen doméstico, el Pincha enfrenta a la Academia dirigida por Fernando Gago.

Domínguez no podrá contar con José Sosa, quien aún se encuentra recuperándose de la lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha, mientras que esperará hasta último momento si puede contar con Leonardo Godoy, quien en los últimos días se entrenó a la par de sus compañeros y podría volver a estar en consideración para esta tarde. No hubo lista de concentrados, por lo que no se conoce si finalmente el lateral derecho estará junto al resto de sus compañeros, por lo menos, en el banco de los suplentes.

Por otra parte, se esperan los regresos de Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli y Gastón Benedetti al 11 inicial.

Racing llega con tres bajas importantes

Por un lado, Paolo Guerrero pegó el portazo: el experimentado delantero peruano ya retiró sus pertenencias del predio de Racing y rescindió su vínculo con el club en las primeras horas de ayer. El goleador había llegado a principio de año y tenía contrato hasta diciembre. Por lo tanto, no estará a disposición del cuerpo técnico para el duelo de hoy ante el Pincha.

En tanto, otra baja será la de Jonathan Galván, quien será nuevo jugador de San Lorenzo y abandonará la Academia. El defensor de 31 años se despidió de sus compañeros después de la práctica matutina de ayer, y a partir de hoy se entrenará bajo las órdenes de Rubén Darío Insúa en la Ciudad Deportiva.

Por último, Racing no podrá contar con otro delantero de jerarquía como Gabriel Hauche, quien en el último compromiso frente al Ciclón fue expulsado y deberá mirar desde afuera los siguientes dos encuentros.