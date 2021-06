Estudiantes realizó una práctica de fútbol en UNO

Estudiantes completó hoy la tercera semana de prácticas, donde la misma se llevó a cabo en el Estadio de 1 y 57, con un encuentro de fútbol que finalizó 1 a 1 con goles de Francisco Apaolaza y Pablo Sabbag.

Durante este sábado muy frío en nuestra ciudad, los dirigidos por Ricardo Zielinki se hicieron presentes en las inmediaciones del Jorge Luis Hirschi, y una vez adentro, se calzaron los botines y se divieron las pecheras entre amarillas y naranjas.

En un entretenido partido, el Ruso pudo observar a titulares y suplentes durante la práctiuca de fútbol formal, aunque cabe remarcar que L. Díaz, Gómez y Estévez no trabajaron con el grupo.

Los equipos

Pechera amarilla: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Pasquni; Ayala, Zuqui, Sanchez Miño, Castro; Apaolaza y F.González.

Pechera naranja: Pourtau; Veron, Squadrone, Caccace, Obregon; Desio, A.Gonzalez, Palavecino, Díaz; Romero y Sabbag.

Negociaciones complicadas

En cuanto al mercado de pases, según la información a la que accedió diario Hoy, los hombres del Departamento de Fútbol avanzaron formalmente para quedarse con los servicios de Gustavo Del Prete, el delantero argentino que juega en el Montevideo City Torque.

La intención es comprar el 60 por ciento del pase, en una cifra que aún no trascendió, y de esa manera sumar al atacante, que vale destacar, no fue pedido por el Ruso.

El inconveniente mayor pasa por el contrato ofrecido al punta, que está muy lejos de sus pretensiones económicas, por lo cual la historia parece que va a tener unos capítulos más.

Finalmente, aún Alayes y compañía no han empezado a negociar formalmente con Federico González, que es pretendido por Independiente, San Lorenzo y Newell’s, y Mauro Díaz, que es seguido por Aldosivi de Mar del Plata, al tiempo que Platense sigue interesado en Iván Gómez, pero hasta que no llegue un volante, no tendrá salida. Hay algunos otros sondeos por algunos jugadores, caso Ángel González y Manuel Castro, pero el DT los considera parte importante del equipo y difícilmente se vayan.