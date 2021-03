Estudiantes recalcula en City Bell: próximo objetivo, San Lorenzo

Rreestablecer de fábrica el GPS, Ruso. La derrota ante Colón de Santa Fe y el empate en Santiago del Estero deben ser dos ejemplos de que cuando algo funciona, no hay que tocar demasiado. Estudiantes de La Plata había encontrado una formula, pero tal vez en búsqueda de algo mejor, modificó nombres, esquema y no volvió a ganar. Lleva dos encuentros sin victorias y ahora tendrá una semana larga para volver a acomodar las piezas que se corrieron de sus casilleros.



El próximo rival será San Lorenzo de Almagro, el lunes de la próxima semana y a las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi. El Cuervo, que viene de caer como local ante Aldosivi de Mar del Plata en la jornada de ayer, no pareciera en la previa por rendimiento ser un rival difícil de superar. No obstante, como todo equipo grande, llegará a 1 y 57 con aspiraciones de ser protagonista del encuentro y quedarse con los tres puntos ante el Pincha. Además, el elenco dirigido por Diego Dabove deberá afrontar un compromiso por Copa Libertadores ante el Santos de Brasil, por lo que no se descarta que ponga en cancha un equipo con mayoría de jugadores suplentes.



A pesar de esto, Estudiantes se preocupa y prioriza lo propio. El plantel regresará esta tarde, desde las 17, a los entrenamientos en el Country de City Bell. Tendrá siete días para trabajar y preparar el cotejo del próximo lunes 29.



Los futbolistas tuvieron el sábado y ayer de descanso, por lo que además no se descarta que durante la semana se regrese a las tareas en doble turno. En principio, las buenas noticias para el entrenador Albirrojo son los regresos a las canchas de Federico González y Lucas Rodríguez, luego de sus respectivas lesiones musculares.



El delantero sumó minutos en el encuentro del último fin de semana ante Central Córdoba y terminó sin molestias. Mientras que Rodríguez no ingresó, pero se encuentra a la par del plantel y fue convocado al banco de suplentes el viernes. Ahora, apuntan a recuperar a Fernando Tobio, quien aún permanece en un proceso de recuperación tras el desgarro grado dos en el isquiotibial derecho, y lo propio con Pablo Sabbag, que tuvo una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna derecha.

Colombo no podrá estar ante el Cuervo



El defensor se ganó un lugar en la lista convocados para la Selección Argentina Sub-23, el conjunto nacional que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, y por lo tanto

Zielinski no podrá utilizarlo frente al Cuervo.



El viernes 26 y el lunes 29 del corriente, el elenco de Fernando Batista afrontará dos amistosos ante Japón. Por ello, luego del viaje a Santiago del Estero, Nazareno Colombo se subió a otro avión, con destino oriental y con el plantel nacional.

Los delanteros del Pincha, bajo la lupa

Otro encuentro flojo de los atacantes de Estudiantes de La Plata pone en duda la continuidad de Leandro Díaz y Martín Cauteruccio como titulares.



Luego de la derrota ante Colón y el empate del último fin de semana contra Central Córdoba en Santiago del Estero, el entrenador pondrá a prueba a los delanteros que vienen jugando desde el arranque en el Pincha. En este sentido, el DT regresaría a incluir en el 11 titular a Federico González, quien viene de recuperarse de una lesión muscular. Para su regreso, quien dejaría su lugar sería Cauteruccio. Además, a base de buenas prácticas y un interesante ingreso desde el banco ante el Ferroviario, Apaolaza se mete en la pelea por ganarse el puesto de nueve.