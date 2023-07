Estudiantes recibe al Ferroviario para no perder el tren

Cambió el chip. Después de lo que fue el triunfo 4-0 ante Oriente Petrolero por la fecha 6 del grupo C de la Copa Sudamericana, el plantel profesional albirrojo dio vuelta la página y ahora piensa en el torneo local. Hoy, desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 22 de la Liga Profesional de fútbol. Con River lejos del alcance del elenco albirrojo, ahora el objetivo es poder seguir sumando para continuar en la zona de copas del año que viene. Hoy por hoy Estudiantes ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones y por ahora estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2024. Sin embargo, el objetivo es lograr un boleto a la Libertadores. El Pincha se encuentra a tan solo un punto de Lanús, el último en clasificar al máximo certamen continental si tenemos en cuenta que el campeón es River y que liberará un cupo para la Libertadores. En ese marco, y a la espera de lo que será el compromiso de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana de este año, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez buscará hoy un triunfo como local que le permita retomar el camino de la victoria después de una derrota en Santa Fe ante Colón y un empate en el Jorge Luis Hirschi frente a San Lorenzo de Almagro. El plantel tuvo tan solo dos entrenamientos en el Country Club de City Bell luego del compromiso copero ante el elenco boliviano; y, pese a que algunos jugadores llegaban con molestias, el entrenador apostaría a un equipo muy similar del que viene de ganar en el cierre de la fase de grupos de Sudamericana. El cuerpo técnico aún no puede contar con Leonardo Godoy porque padece de una lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha y todavía le quedan dos semanas más de recuperación, por eso Eros Mancuso seguiría en el lateral por la derecha. El resto del equipo podría repetirse, aunque no se descarta que vuelva a la titularidad Jorge Rodríguez y que José Sosa descanse después de la molestia que sintió durante el partido ante Oriente Petrolero.

Domínguez no se guarda nada

No cambia. Eduardo Domínguez no toca absolutamente nada para el inicio de la seguidilla de partidos que se le vienen a Estudiantes para el mes de julio. El entrenador no cambia y por ello la lista de concentrados para el compromiso de hoy con Central Córdoba es la misma, con la inclusión de Nicolás Palavecino, que fue la del pasado miércoles, cuando el equipo se midió por la Copa Conmebol Sudamericana en UNO ante Oriente Petrolero.

Vale aclarar que en la previa al mencionado encuentro copero, el cuerpo técnico había confeccionado la lista de convocados con 23 futbolistas; y luego, el mismo día del partido, sumó a Nicolás Palavecino, que después además vio acción (11 minutos) en la goleada 4-0. Precisamente el mediocampista correntino forma parte de esta citación, lo mismo que el joven lateral derecho Ezequiel Orbe, quien reemplaza nuevamente a Leonardo Godoy, que aún no está restablecido de su lesión muscular.

Los 24 convocados por Eduardo Domínguez son:

•Arqueros: Mariano Andújar, Daniel Sappa.

•Defensores: Juan Cruz Guasone, Santiago Núñez, Ezequiel Muñoz, Zaid Romero, Luciano Lollo, Gastón Benedetti, Emmanuel Mas, Eros Mancuso, Ezequiel Orbe.

•Mediocampistas: Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar, Deian Verón, Franco Zapiola, José Sosa, Fernando Zuqui, Benjamín Rollheiser, Matías Godoy, Nicolás Palavecino.

•Delanteros: Mateo Pellegrino, Mauro Boselli, Mauro Méndez, Guido Carrillo.