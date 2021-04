Estudiantes tiene la mochila llena de dudas

Con dudas y con poco margen para el error, Estudiantes de La Plata se volvió a entrenar en el Country de City Bell con los cañones apuntando hacia el partido del próximo lunes ante Banfield. Ricardo Zielinski no dio indicios del equipo, aunque él tampoco lo tiene. La brújula parece haberle jugado una mala pasada en los encuentros pasados y deberá encontrar el norte nuevamente.



El 4-2-3-1 que utilizó en la derrota por 2 a 0 como local ante San Lorenzo de Almagro no le funcionó, como así tampoco el 4-5-1 o el 4-4-1-1. Si bien el entrenador remarca en cada conferencia que la simpleza es lo que busca, tantos movimientos en el 11 parecen haber mareado a varios. Por otro lado, en la búsqueda de la excelencia y aquejado por las lesiones, en algunos encuentros al técnico no le quedó otra. Ahora, con prácticamente el plantel completo, el Ruso tendrá un duelo directo contra el Taladro, en lo que comienza a ser uno de los últimos boletos al tren de la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional.



En este sentido, en la práctica matutina de ayer, el plantel profesional no tuvo feriado por el Viernes Santo y se puso manos a la obra para quitarle la sonrisa de la cara al elenco de Javier Sanguinetti, que viene de ganar el clásico, empatar con Aldosivi en Mar del Plata y conseguir el pase a la Sudamericana ante Vélez en San Juan.



En la actividad que se llevó a cabo ayer en el predio Albirrojo el Ruso realizó un ensayo de fútbol táctico donde paró un equipo con cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros. En el 11 volvió a aparecer Fernando Tobio luego de estar ausente por lesión, mientras que también se ganó un lugar Lucas Rodríguez.

Quien aún no está a disposición del cuerpo técnico es Federico González, que sigue trabajando en kinesiología sin poder realizar tareas en el campo de entrenamiento.



A raíz de esta situación y el alta médica de Pabo Sabbag, el colombiano corre con chances de ser el acompañante de Leandro Díaz en ofensiva. En cuanto al resto, el equipo sería con: Mariano Andújar; Agustín Rogel, Fernando Tobio, Fabián Noguera; Leonardo Godoy, David Ayala, Jorge Rodríguez, Lucas Rodríguez, Sánchez Miño; Leandro Díaz y Pablo Sabbag.

Los de Quatrocchi no pudieron contra el Taladro

El selectivo Albirrojo perdió 3-1 ante Banfield en su visita al predio Luis Gillón, por la octava fecha de la Copa de la Liga de Reserva.

El elenco dirigido por Pablo Quatrocchi generó situaciones, tuvo el dominio del balón y dispuso su idea de juego, pero pecó la falta de eficacia en las jugadas decisivas y no pudo abrir el marcador, algo que pagó muy caro en jugadas puntuales. El tanto para el Pincha lo hizo Franco Zappiola.

¿La buena? La tabla no se movió demasiado y ahora el Pincha buscará tomarse revancha ante Aldosivi, un rival directo.