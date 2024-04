Estudiantes visita La Fortaleza en busca de la clasificación

La Copa de la Liga conocerá hoy, cerca de las 21.30, a sus ocho clasificados a los cuartos de final y la llave que determinará al nuevo campeón del fútbol argentino quedará conformada. Hasta el momento, solo un equipo de la Zona B tiene el boleto asegurado: Godoy Cruz. El resto se definirá hoy con cuatro encuentros al unísono (19.30hs). Entre ellos, el que Estudiantes jugará frente a Lanús en la Fortaleza por la fecha 14 del certamen. El agónico triunfo contra Boca del viernes lo catapultó al Pincha hacia el segundo lugar, lo que le permite seguir en carrera con solo empatar de visitante frente a Lanús, además de que una victoria le garantizará el segundo puesto.

En cuanto al equipo que parará Domínguez para hoy, el DT volverá a contar con Tiago Palacios. El exjugador de Platense será titular en lugar de Zuqui, mientras que Javier Correa volvería a jugar de arranque por Guido Carrillo. El resto serían los mismos.

En cuanto a los demás partidos, el Granate debe ganarle a Estudiantes para no depender de otros resultados. Si empata, deberá esperar que no ganen al menos tres de los cuatro que tiene debajo: Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s. La situación para el Halcón de Varela es idéntica a la del Granate. Defensa debe vencer a la Lepra. En cuanto a Boca, el tropiezo del viernes en La Plata lo complicó. Sin embargo, si derrota a Godoy Cruz (ya clasificado) se clasifica. Ese es el único resultado que le sirve. La Academia no depende de sí mismo. Debe ganarle a Belgrano y esperar que Boca no le gane a Godoy Cruz y Defensa y Newell´s empaten.

Por último, la Letra es el más complicado de todos. Si quiere seguir deberá ganarle a Defensa y Justicia y esperar que Boca no supere a Godoy Cruz y que Racing no derrote a Belgrano.