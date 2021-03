Estudiantes visita Sarandí buscando mantener el invicto

Partido difícil para el equipo del Ruso: desde las 17.10 jugará contra los dirigidos por Sergio Rondina, en una cancha que casi siempre le es esquiva y ante un rival que no tiene grandes figuras, pero sí un buen funcionamiento, pese a que no ha ganado en sus primeras presentaciones. El árbitro será Germán Delfino y televisará la TV Pública.



Luego de una semana compleja llega un nuevo encuentro para Estudiantes. Sin Fernando Tobio, Lucas Rodríguez ni Federico González, los tres desgarrados en distintos grupos musculares, el cuerpo técnico tuvo que armar un rompecabezas para intentar seguir con el buen andar en el campeonato.



En reemplazo de Tobio estará el uruguayo Agustín Rogel, que finalmente podrá ser de la partida; Ángel González reemplazará a Tití Rodríguez en el sector izquierdo del mediocampo, mientras que Martín Cauteruccio será el elegido para jugar en el lugar del exdelantero de Tigre.



En otra línea, aún sigue sin ser considerado Diego García, el futbolista que presuntamente abusó sexualmente de una joven en un cumpleaños hace 10 días. Aún no hubo mayores avances en la causa, aunque el pasado lunes, la presunta víctima hizo la denuncia y ahora la fiscal de la causa, Cecilia Corfield, tiene la posibilidad de llamar a declaración a los futbolistas que estuvieron presentes allí.



Por su parte, Arsenal transita en una dirección adversa, con tres derrotas cosechadas hasta el momento en la competencia.

El equipo del Huevo cayó consecutivamente con San Lorenzo, Banfield y Aldosivi en una mala racha que inició con su eliminación de la Copa Argentina ante Huracán Las Heras de Mendoza, del torneo Federal A. Su última victoria fue el 10 de enero ante Huracán (1-0).



Finalmente, el historial entre ambos equipos marca que jugaron en 29 oportunidades, Estudiantes ganó 13 veces, en tanto que Arsenal lo hizo en siete, y empataron nueve.