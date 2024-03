Estudiantes volvió de Mendoza con la mira puesta en el Calamar

El Pincha se volvió con tres puntos de oro en la valija. El viaje a Mendoza aparecía en el calendario como un periplo difícil de pasar. Se enfrentaban el escolta, Estudiantes, y el líder, Godoy Cruz. No solo eso, sino que también ambos llegaban invictos y con un gran rendimiento.

No obstante, el objetivo de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores hizo que el Tomba tenga que rotar y darle descanso a los habituales titulares. Una decisión que sin lugar a dudas terminó influyendo en el trámite del encuentro y sobre todo en el resultado. “Hemos jugado hace tres días, y hoy creí que había jugadores que no iban a estar recuperados, pero esto no creo que sea por lo anímico. Jugamos una final, y el jugador no se recupera en tres días. Después de un viaje, y con un montón de situaciones, creí que no estaban para jugar los 90 minutos, no hay ningún secreto”, explicó el DT del Tomba, Daniel Oldrá.

Por otra parte, desde Estudiantes festejaron la victoria en una cancha difícil y también con algunas bajas sensibles como las de Javier Correa y Eros Mancuso, ambos habituales titulares en el elenco de Eduardo Domínguez.

“Entramos fuertes y sabiendo cómo podíamos vulnerar al rival. Lo hicimos de gran manera, pero erramos muchos goles. En el segundo tiempo ellos jugaron más largo y nos descontaron, pero después casi no sufrimos en el partido. Le cerramos bien los caminos a un equipo que está puntero en la zona. Hicimos nuestro trabajo y nos vamos contentos”, analizó el Barba.

En otro orden de situaciones, y ya pensando en lo que se le viene en el horizonte más cercano (Platense y River), al ser consultado si la baja de Javier Correa lo obligó a poner a Guido Carrillo, quien volvió en el clásico tras una lesión que lo dejó varios partidos afuera, Eduardo Domínguez explicó: “Tenemos la confianza, tienen que ir de menos a más. Ahora vamos a evaluar cómo se repone. Estaba para seguir jugando y quería seguir jugando, pero tenemos que ser conscientes de todo el trabajo que estamos haciendo y que él está haciendo”.

“Lo queremos tener todos los partidos a disposición y por eso preferimos cuidarlo, a pesar de que estaba haciendo un buen partido. De a poco se va soltando, va encontrando las nuevas conexiones que tiene el equipo y vamos a ver cómo se repone para el próximo partido”, agregó Domínguez al explicar por qué salió el delantero Albirrojo. Esto se debe a que además del encuentro de mañana frente a Platense, también aparece la final de la Supercopa ante River de la próxima semana.

Mancuso y Correa, entre algodones para la final

El viaje a Mendoza tuvo dos ausencias importantes para el cuerpo técnico de Estudiantes. Por un lado Eros Mancuso y por el otro Javier Correa. El primero de ellos por una lesión muscular en el bíceps derecho y el segundo por una contractura en el aductor. Ambos se perdieron el encuentro ante el Tomba y ahora ya empiezan la recuperación para poder estar a disposición de Domínguez en la final de la Supercopa Argentina ante River, a jugarse el próximo miércoles 13 de marzo en Córdoba.

Por otro lado, el entrenador habló del objetivo que tiene el grupo por delante y afirmó: “Los jugadores están a la altura del objetivo que se propusieron, me pone contento que partido a partido sigan mostrando cosas positivas. También sabemos que hay que ajustar algunas cosas. Ahora tenemos dos partidos importantes para consolidar lo que estamos construyendo”.