Estudiantes y Boca: segundo round por la clasificación

Una pelea por el boleto a cuartos de final. Estudiantes de La Plata recibe a Boca esta tarde desde las 19:30 por el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional, que debió ser suspendido a los 27 minutos del primer tiempo por el dramático episodio de convulsiones que sufrió Javier Altamirano. No será un encuentro más y, de ganar, podrían sellar su pase a los cuartos de final del certamen doméstico. De hecho, si el Xeneize es quien sale victorioso del partido ya lo aseguraría, pese a que a los dos les falta jugar la última fecha el martes próximo.

Cabe mencionar que reglamentariamente los dos entrenadores, tanto Eduardo Domínguez como Diego Martínez, podrán cambiar los 11 protagonistas que saltaron al campo de juego aquella vez. El juego se dividirá en dos tiempos: uno de 32 minutos y el otro de 31. Por el lado del local, el técnico albirrojo no podrá contar con Tiago Palacios ni Bautista Kociubinski, quienes habían sido expulsados en la fecha anterior al compromiso frente al Xeneize. Al mismo tiempo, Domínguez tendrá una ausencia más, debido a la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda de Federico Fernández. Por esta razón, Estudiantes tendría algunas modificaciones respecto del triunfo ante The Strongest por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. En la defensa saldrán Federico Fernández y Gastón Benedetti para los ingresos de Luciano Lollo y Eric Meza, en tanto que en la mitad de la cancha saldría el suspendido Palacios para que ingrese Fernando Zuqui, mientras que en la delantera continuarán Javier Correa y Edwuin Cetré. El resto se mantendrá tal cual viene ocurriendo en los últimos encuentros del Pincha. El empate no le sirve a los de Domínguez, aunque podrían seguir dependiendo de sí mismos si le ganan a Lanús en La Fortaleza el martes venidero por la última fecha de la Copa de la Liga.

Por otro lado, en lo que respecta al Xeneize, el técnico Diego Martínez planea poner su 11 ideal ya que cuenta con casi todos los futbolistas a disposición. El DT pondrá lo mejor y contará con los regresos de Cristian Medina y Luca Langoni, que se habían quedado afuera del partido ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana por diversos golpes que sufrieron frente a Newell’s. Sergio Romero nuevamente en el arco; Marcos Rojo, Ezequiel Fernández y Pol son los tres cambios con respecto al equipo que inicio el cruce ante el Pincha y jugó 27 minutos. Los que no estarán son Nicolás Valentini, Jorman Campuzano y Lucas Blondel, que se lesionó ante el Ciclón.