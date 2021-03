Estudiantes y un partido para recuperar la memoria

Regresos esperados, una baja sensible y un equipo que debe responder para volver a la zona de clasificación. Estudiantes de La Plata enfrentará hoy, desde las 19, en el estadio Jorge Luis Hirschi, a San Lorenzo, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

El Pincha, que viene de perder con Colón y empatar con Central Córdoba en su excursión a Santiago del Estero, está obligado a sumar tras dos encuentros sin poder hacerlo. La parte de arriba de la Zona 1 está ajustada.

El elenco de Eduardo Domínguez camina derecho y les sacó siete unidades a sus inmediatos perseguidores, Banfield y el Ferroviario, mientras que el León quedó a ocho. En consecuencia, y con bajas de último momento, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski tendrá que recuperar la memoria en un partido que se muestra como crucial de cara a las aspiraciones a una clasificación a la siguiente fase del certamen.



A la baja ya conocida del delantero colombiano Pablo Sabbag se sumaron dos más. Uno es el atacante Federico González, quien volvió a sufrir un desgarro grado 2 en el aductor de su pierna derecha y se perderá el choque de esta tarde, el cual lo iba tener en cancha desde el minuto 1. Además, como se informó en este matutino en la jornada de ayer, Jerónimo Pourtau no integrará la lista de concentrados debido a que dio positivo en coronavirus en los exámenes que se realizaron el sábado en el Country de City Bell.



Por otro lado, las buenas noticias para el cuerpo técnico del Ruso pasan por el retorno a la convocatoria de Enzo Kalinski luego de un año. El mediocampista viene entrenando con normalidad hace algunas semanas y es por eso que el entrenador decidió tenerlo en el banco como una alternativa para hoy. Al mismo tiempo, los otros dos que vuelven tras estar ausentes los últimos partidos, uno por lesión y el otro por expulsión, son Fernando Tobio y Mauro Díaz.



Con este panorama, el equipo no sufriría demasiadas modificaciones, aunque no se descarta que Nicolás Pasquini deje el equipo para el ingreso de Tití Rodríguez. Además, Francisco Apaolaza corre con chances de acompañar a Leandro Díaz en el ataque.



El enfrentamiento de hoy será una buena medida para los de Zielinski, que deben recuperar la memoria ante un rival que llega perdedor y con su técnico, Diego Dabove, que camina por la cornisa.