Estudiantes y una cita con la historia: se viene la revancha ante Flamengo

Estudiantes de La Plata atraviesa horas decisivas. La ciudad late al ritmo de la Copa Libertadores y la expectativa crece de cara al jueves por la noche, cuando el León salga a la cancha de UNO para enfrentar a Flamengo y buscar la remontada que lo lleve a meterse entre los cuatro mejores del continente. La serie está 2-1 a favor del Mengão, pero en La Plata saben que la historia puede escribirse de nuevo.

Tras la victoria ante Defensa y Justicia en el Clausura, Eduardo Domínguez brindó una extensa conferencia de prensa y dejó en claro el espíritu con el que afronta esta revancha: “Con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Que hablen, nosotros solo podemos focalizarnos en lo nuestro. Nos estamos preparando para hacerlo de la mejor manera”, señaló el DT, en referencia a los rumores y la presión mediática que llegaron desde Brasil.

El Barba fue más allá y le puso épica al mensaje: “Nos mostraron todo el repertorio y estamos a un gol. Nosotros no lo mostramos y lo queremos hacer. Vamos a buscar no solo igualar, sino dar vuelta la serie. Más allá de la jerarquía y los nombres, creemos en nosotros”, afirmó con determinación, encendiendo la ilusión de los hinchas. En cuanto al equipo, la gran novedad es la vuelta de Gonzalo Plata, habilitado tras la decisión de Conmebol de anular su polémica expulsión. “El ente mayor tomó una decisión, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos hacer. Ante equipos que invierten mucho, tienen poder. Pero nosotros estamos preparados”, agregó Domínguez. Además, Eric Meza llega recuperado y sería titular en el lateral derecho, mientras que Edwuin Cetré ocuparía un lugar en el banco, listo para aportar frescura en el segundo tiempo.

Joaquín Tobio Burgos seguirá ausente por lesión, pero el resto del plantel está a disposición. La defensa se apoyará en la seguridad de Santiago Núñez y Facundo Rodríguez, con Muslera como voz de mando en el arco. En el medio, Ascacíbar, Piovi y Amondarain buscarán el equilibrio, mientras que Tiago Palacios y Cristian Medina le darán vuelo al ataque, donde Guido Carrillo será la referencia.

Con el lema “nosotros contra todos” retumbando en cada rincón, el Pincha sabe que tiene por delante una misión de esas que marcan época. El jueves, UNO se vestirá de fiesta y de batalla: 90 minutos para intentar derribar a un gigante y acercarse a otra semifinal copera. Racing ya espera en el horizonte, pero Estudiantes solo piensa en su presente: dar el golpe ante Flamengo y demostrar, una vez más, que la mística de la Libertadores nunca se negocia.

El Mengão llega a La Plata confiado

Flamengo ya pisa suelo argentino con la mira puesta en la revancha. Consciente de la magnitud del choque, Filipe Luís decidió adelantar la logística y viajó con toda la delegación este martes por la tarde, instalándose en Hudson para trabajar con calma en la previa. El último ensayo será el miércoles en el predio de Defensa y Justicia, donde el DT ajustará detalles tácticos. La idea es llegar al cruce con el Pincha sin excusas y con el plantel enfocado, antes de seguir con un calendario apretado: tras jugar en UNO, el Mengão volverá a entrenar en Florencio Varela y el viernes por la tarde viajará rumbo a San Pablo para enfrentar el domingo a Corinthians por el Brasileirao.