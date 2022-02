Eventual Star respondió a su abrumador favoritismo y dejó en el camino a Il Fatto

Por Galopón

Que la segunda reunión de febrero en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, luego del impasse producido desde aquel jueves 20 de enero pasado, cuando los jóckeys decidieron no correr por los problemas que ya fueron de dominio público. Solucionado esto, en parte, ayer hubo diez carreras en el marco de una tarde gris y húmeda.

Precisamente, rompió el fuego la disputa del Premio Figuretta (1.400 mts.), reservado para caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Ante la ausencia de Millonario Best, fueron ocho los ejemplares dispuestos a luchar por la victoria. Amplio favorito de la prueba fue Eventual Star, que prometía un exiguo sport de un peso con “moneditas”. En la pista respondió a dicha preferencia derrotando por un cuerpo a Il Fatto, que en el final acortó bastante diferencia, sin comprometer al ganador. En tanto que completó el podio, a una “cuadra”, el debutante Rock You.

La carrera ocupó el turno inicial de la reunión desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas, deseoso de disfrutar de una nueva cita hípica.

El ganador abonó un dividendo de $1,20 por boleto y empleó un registro de 1m25s55/100 para los 1.400 metros de una pista que lucía en buenas condiciones, favorecida por la lluvia caída horas antes. Ordenada la suelta, Kylian picó limpio al frente en detrimento de Rock You, Evo Maléfico, Eventual Star, Il Fatto y Rafa Champ, que partieron en parecida línea.

Formalizada la carrera, el puntero corría con más de tres cuerpos de ventaja sobre el favorito e Il Fatto, que se juntaban en su persecución. Así pasaron por la señal de los 900 metros con Kylian “varios cuerpos” delante de Eventual Star, que buscaba acercarse, quedando después Il Fatto. Así, se zambulleron en el codo de la calle 41, donde el puntero comenzó a aflojar en su andar, situación que aprovechó el favorito para írsele a las barbas. Ya en la mitad de la elipse, Eventual Star dio caza del vanguardista y pisaron el derecho con el conducido por Francisco Gonçalves muy cómodo en la delantera, mientras Il Fatto intentaba acercársele. Esto se tornó en una tarea imposible, porque Eventual Star mantuvo su firme andar hasta cruzar el disco y así gritar el primer triunfo de su campaña. ¿El resto? Llegó como pudo.