Evo Revoltoso llevó la bandera de la victoria en el Belgrano

Por GALOPóN

Partes de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo que levantó el telón para ofrecer 12 carreras en su cartelera de feriado. Y a pesar de la baja temperatura ambiente, hubo bastante público en el recinto hípico. En ese marco se disputó el Clásico General Manuel Belgrano (1.200 mts.), alzándose con el triunfo el favorito Evo Revoltoso con una inteligente carrera por parte del jockey “Edu” Arias, porque dejó que El Naife hiciera la punta y recién lo superó promediando el codo final para escapar en la recta y ganarle muy cómodo a Hello Nacho y a Sun Seiver, respectivamente.

El cotejo, reservado para todo caballo de tres años y más edad, no contó con las presencias de Mactas y Markel, siendo cinco los competidores y el cierre de las apuestas mostró el apretado favoritismo de Evo Revoltoso con un sport de $2.45 sobre las chances de Hello Nacho ($2.75) y de Sun Seiver ($2.90). Trasladado el pleito a la pista, el pupilo de Raúl “Corto” Ramallo le dio la razón a la cátedra, y con la acertada conducción del jockey “Edu” Arias, al alzó con la victoria empleando 1m.11s.86/100 para los 1.200 metros de pista normal, escoltado precisamente por sus rivales en las pizarras. Así, el noble hijo de Evo dio forma al noveno éxito -y cuarto en línea- de su campaña.

Evo Revoltoso hizo podio en sus últimos cuatro compromisos y va por más

En la suelta, El Gran Lebowski ligereó a El Naife y a Evo Revoltoso, quedando después Sun Seiver y Hello Nacho; de tal manera que formalizada la contienda El Naife pasó al frente con medio cuerpo de luz sobre el favorito, sacándole dos largos a Sun Seiver y El Gran Lebowski, que se juntaban para dejar último a Hello Nacho. Al culminar el recorrido de la recta de enfrente, Evo Revoltoso igualó la línea del vanguardista, mientras por afuera El Gran Lebowski y más abierto Hello Nacho no querían quedar afuera de la conversa, ahora con Sun Seiver cerrando la marcha.

De esa manera se zambulleron en el codo de la calle 41 y promediando dicha elipse se apretaron más los márgenes entre los cinco competidores, aunque ya Evo Revoltoso pasaba a enseñar el camino. Al pisar la recta escapó Evo Revoltoso, mientras Hello Nacho amagaba a media cancha, pasando al segundo lugar pero sin comprometer al puntero que cruzó finalmente el disco con tres cuerpos de ventaja sobre Hello Nacho, mientras que a largo y medio completaba el podio Sun Seiver, rebanándole la cabeza El Gran Lebowski. El ganador, se movió en 23s.94/100 los primeros 400 metros y 46s.85/100 para los 800 mts.

Fantasearte vino balconeando y en el final los pasó de largo

En el Especial Haras de la Pomme (1.400 mts.) Fantasearte venció claramente a Pecato Joy, en tanto, Sell Side completaba el podio. Reservado para todo caballo de cuatro años y más edad, ganador de tres o más carreras, no contó con Mean a Lot y Don Dido. De los ocho competidores, Manko Qhapac ($1.80) fue catapultado favorito sobre la chance de Fantasearte ($4.75); y ya en la pista, el triunfo fue para el tordillo. Lo llevó al triunfo el jockey Leandrinho Goncalves, en 1m.23s.75/100 para los 1.400 metros.

Ordenada la suelta, Fantasearte y Pecato Joy asomaron al frente, por delante de Manko Qhapac y Bien Rumbeao; pero al formalizarse la carrera, el favorito quedó al frente con medio largo de ventaja sobre Pecato Joy, Bien Rumbeao y Fantasearte.

De esa forma culminaron el recorrido la recta de enfrente y al zambullirse en el codo final, el puntero se defendía de los embates de Pecato Joy y Bien Rumbeao, seguidos de Fantasearte, Sell Side y D’Or Van. Promediando la curva, se achicaron los márgenes entre los de adelante y al pisar la recta lo hicieron en un pie de igualdad los tres nombrados. En lucha, dominó Pecato Joy y cuando se encomendó a la definición apareció como un fantasma Fantasearte que lo pasó de largo y cruzó el disco con dos cuerpos sobre su rival, que por la cabeza dejó tercero a Sell Side. El ganador se movió en 23s.26/100 los primeros 400 metros; 45s.77/100 para los 800 mts. y 1m.10s.97/100 para los 1.200 mts.