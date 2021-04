Facu Campazzo, a pura potencia en la NBA

Una vez más, Facundo Campazzo hizo ruido tras una nueva fecha en su primera temporada en la NBA. El base argentino, de 30 años, no tuvo la mejor actuación ofensiva ya que no convirtió en cinco lanzamientos de tres puntos, pero aportó una asistencia, dos robos, dos rebotes, un tapón y una defensa intensa en la victoria de Denver Nuggets por 104 a 95 ante Philadelphia 76ers.



Tan generoso fue su trabajo para secar a los perimetrales de su rival que terminó desparramando a Ben Simmons, armador australiano de 2,11 metros (33 centímetros más alto que él) y una de las estrellas de la liga de básquet más importante del mundo. Sucedió en un intento de cortina por parte de su adversario: el cordobés, pura fibra, terminó provocando su derribo. Instantes antes, había provocado una falta ofensiva por parte de Simmons, en el primer eslabón de un duelo que resultó áspero.



Campazzo, quien permaneció 25 minutos en cancha, transformó a su contendiente en tendencia en Twitter y la jugada se viralizó, en una especie de David contra Goliat episodio 2. “No importa si tienes 2,10 m como Ben Simmons, Facu no sabe cómo echarse atrás”, bromeó su entrenador Mike Malone luego del partido.